Dani Coman, președintele formației FC Argeș, a votat la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal pentru eliminarea numărului limitat de mandate în fruntea LPF. Coman ar putea să îi fie contracandidat lui Gino Iorgulescu în 2027, aflat în prezent la al treilea mandat de președinte LPF.

Alegerea făcută de Dani Coman la Adunarea Generală a LPF

În același timp, fostul portar cu 14 selecții pentru echipa națională a explicat că va candida pentru șefia LPF dacă va îndeplini două condiții. Vrea să știe că are șanse de câștig și că poate să aducă un plus fotbalului românesc.

„Pentru mine cel mai important e că s-a scos acea restricție cu 5 ani de zile. Nu era o competiție loială, nu dădeam dovadă de bărbăție. Pentru mine era cel mai important aspect din această întâlnire. Pentru mine e cel mai important să fac performanță la Pitești, ce va fi peste un an și jumătate, doi, vedem.

Am evaluat situația în ultimele zile, am văzut unde suntem cu toții, ceea ce ne dorim de la fotbalul românesc. La momentul acela voi lua o decizie. Este foarte corect, asta îmi doresc în continuare.

Coman: „Au fost câteva discuții contradictorii, dar normale”

Și astăzi mi-am evaluat șansele, am considerat că am șansele mele indiferent că președintele actual sau cine va veni din spate va vrea să candideze. Dacă știu că pot avea șanse și pot aduce un plus fotbalului românesc, voi candida. Dacă nu, sunt foarte bine acolo unde sunt. Nu are rost să dezvoltăm despre ceea ce s-a discutat.

Fiecare votează cum crede de cuviință și cum crede că este mai bine pentru clubul pe care îl reprezintă. Am considerat că nu mă dezavantajează dacă actuala conducere va candida din nou și am votat pro.

Au fost mai multe discuții în cursul zilei de ieri, a fost o adunare generală normală. Nu au fost certuri. Au fost câteva discuții contradictorii, dar normale.”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Dani Coman, aflat la al treilea club din carieră în funcția de președinte

Dani Coman ocupă funcția de președinte la FC Argeș din 28 mai 2024. Anterior, el a mai avut același rol în conducerea cluburilor Hermannstadt (25/01/2023 - 14/04/2024 și 01/07/2021 - 11/08/2022) și Astra Giurgiu (01/06/2015 - 18/06/2021).



Coman a evoluat de-a lungul carierei de fotbalist profesionist pentru FC Argeș, Rocar București, Rapid București, FC Brașov, Vaslui și Astra Giurgiu.

