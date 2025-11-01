Foști colegi în lotul echipei naționale de tineret, Dani Coman și Emilian Colha au creat un raport de concurență acerbă, din care câștigător a ieșit clubul Rapid București.

Deși inițial s-a gândit că nu va putea să îi ia locul lui Emilian Dolha timp de zece ani, conform unei declarații făcute de Dani Coman la iAmSport, acesta din urmă a reușit să devină titularul grupării din Giulești.

Emilian Dolha, despre momentul în care a pierdut locul de titular în poarta lui Rapid București

Întrebat de Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, ce i-a spus lui Dani Coman, în momentul în care în poarta Rapidului s-a făcut rocada, Emilian Dolha a replicat:

„Nimic! Muream în mine. Nu am acceptat, nu am știut să reacționez. Nu am fost un bun pierzător, poate că de-aia nici nu mă bucuram la succes, când îl aveam,” a punctat Emilian Dolha, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cât despre succesul lui Dani Coman de a-i fi luat locul în poartă, Emilian Dolha a avut un răspuns de gentleman: „Chapeau bas! Respect!”, a spus, scurt, Dolha.

