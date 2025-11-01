VIDEO EXCLUSIV Marele plus al lui Dani Coman în fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro

Marele plus al lui Dani Coman &icirc;n fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro Fotbal intern
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emilian Dolha a vorbit, la Poveștile Sport.ro, despre momentul dureros în care și-a pierdut statutul de titular, la Rapid București.

TAGS:
Dani ComanEmilian DolhaPoveștile sport.roRapid Bucuresti
Din articol

Foști colegi în lotul echipei naționale de tineret, Dani Coman și Emilian Colha au creat un raport de concurență acerbă, din care câștigător a ieșit clubul Rapid București.

Deși inițial s-a gândit că nu va putea să îi ia locul lui Emilian Dolha timp de zece ani, conform unei declarații făcute de Dani Coman la iAmSport, acesta din urmă a reușit să devină titularul grupării din Giulești.

Emilian Dolha, despre momentul în care a pierdut locul de titular în poarta lui Rapid București

Întrebat de Andru Nenciu, prezentatorul emisiunii Poveștile Sport.ro, ce i-a spus lui Dani Coman, în momentul în care în poarta Rapidului s-a făcut rocada, Emilian Dolha a replicat:

„Nimic! Muream în mine. Nu am acceptat, nu am știut să reacționez. Nu am fost un bun pierzător, poate că de-aia nici nu mă bucuram la succes, când îl aveam,” a punctat Emilian Dolha, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cât despre succesul lui Dani Coman de a-i fi luat locul în poartă, Emilian Dolha a avut un răspuns de gentleman: „Chapeau bas! Respect!”, a spus, scurt, Dolha.

Jocul de picioare, marele plus avut de Dani Coman, recunoscut de Emilian Dolha

„Nu era mai bun decât mine. Dani, nu te supăra, frate! Era un tip foarte ok și avea o calitate care începuse să fie foarte importantă în jocul portarului, jocul cu piciorul.

M-am întâlnit cu un prieten, Laurențiu Rus, iar când a venit vorba despre jocul de picior, mi-a spus: 'Taci dracului din gură, că atunci când îți dădeam pasă acasă, făceam blocul de opt, ne era frică cu tine.'

E adevărat, mi-a lipsit calitatea asta, n-am avut-o deloc,” a completat Emilian Dolha, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Emilian Dolha

  • Ema Dolha Vine Sa Salveze Dinamo De La Retrogradare Anuntul Oficial Al Clubului
×
Emilian Dolha
Emilian Dolha
Emilian Dolha
Emilian Dolha
Emilian Dolha
Emilian Dolha
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
ULTIMELE STIRI
Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: "Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde"
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al Rom&acirc;niei
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României
Manchester United, gata să spargă banca &icirc;n ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Manchester United, gata să spargă banca în ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: Pl&acirc;ngi unde vrei, dar nu aici!

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după &icirc;ncă un meci &icirc;nc&acirc;ntător pentru PSV

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV



Recomandarile redactiei
Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde
Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: "Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde"
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al Rom&acirc;niei
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României
Manchester United, gata să spargă banca &icirc;n ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Manchester United, gata să spargă banca în ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Alte subiecte de interes
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: Nu am avut nicio ofertă de la Rapid
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: "Nu am avut nicio ofertă de la Rapid"
Nicolae Dică, pe lista unui club din Rom&acirc;nia! La pachet vine și Dani Coman: &rdquo;Sunt discuții de anul trecut&rdquo;
Nicolae Dică, pe lista unui club din România! La pachet vine și Dani Coman: ”Sunt discuții de anul trecut”
&bdquo;Dacă &icirc;l vedea la antrenament, &icirc;l transfera orice echipă, că era Real Madrid sau AC Milan!&rdquo; Portarul rom&acirc;n care l-a impresionat pe Coman&nbsp;
„Dacă îl vedea la antrenament, îl transfera orice echipă, că era Real Madrid sau AC Milan!” Portarul român care l-a impresionat pe Coman 
Ema Dolha vine să salveze Dinamo de la retrogradare! Anunțul oficial al clubului
Ema Dolha vine să salveze Dinamo de la retrogradare! Anunțul oficial al clubului
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: &rdquo;Sunt dinamovist sută la sută!&rdquo;
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!