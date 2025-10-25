Întrebat despre șansele la titlu ale lui FC Argeș, Dani Coman a răspuns imediat: „Obiectivul e să facem performanţă”

Dinamo a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 1-1, într-un meci din runda a 14-a din Superliga.

Dinamo a început sus meciul jucat la Mioveni și a deschis scorul prin Boateng în minutul 34, după ce a fost servit perfect de Armstrong.

„Câinii” nu s-au putut bucura foarte mult pentru că Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea la doar cinci minute și scorul pauzei a fost 1-1.

Așa a și rămas, pentru că în a doua repriză ambele echipe s-au închis bine.

Dani Coman rămâne cu picioarele pe pământ, chiar dacă FC Argeș merge neașteptat de bine în campionat

Dani Coman a vorbit despre remiza cu Dinamo și a fost întrebat despre declarația lui Robert Moldoveanu, care a spus că speră să câștige titlul cu FC Argeș la un moment dat.

Președintele piteștenilor a vorbit realist despre ceea ce își propune echipa piteșteană în acest sezon și a subliniat faptul că se pot schimba multe în zona de sus a clasamentului până la terminarea sezonului regulat.

„După aspectul jocului e un rezultat echitabil. Sunt jucători de calitate în ambele părţi şi sunt mulţumit de rezultat. Ai noştri să se odihnească, să se pregătească, că acest rezultat de egalitate cu Dinamo nu reprezintă nimic dacă nu câştigăm în următorul meci de campionat. 

(n.r. - Robert Moldoveanu a spus că se gândeşte la titlu cândva cu FC Argeş) E frumos să visezi, e frumos să-ţi propui obiective măreţe, dar trebuie s-o luăm pas cu pas şi sunt realist. Suntem o nou-promovată, suntem într-un moment bun, dar eu mă entuziasmez mai greu şi nu sunt euforic. Nu am realizat nimic momentan, doar o promovare. Suntem în Superliga pe un loc onorabil. E prea devreme să zicem că suntem bine, că suntem pe locul al cincilea, nu... 

Obiectivul e să facem performanţă la Piteşti. Eu am gândit acest proiect pe termen lung, nu doar pe acest sezon. Vreau să câştigăm în Cupa României cu Metaloglobus, să ne odihnim apoi să câştigăm la Clinceni cu Slobozia”, a spus conducătorul de la FC Argeş, după meciul de la Mioveni.

În urma acestui rezultat, Dinamo a rămas pe locul patru în clasamentul Superligii, în timp ce FC Argeș a se află pe locul 5, ambele având 24 de puncte.

