Dani Coman, președintele formației FC Argeș, a criticat declarația lui Gino Iorgulescu, după ce conducătorul LPF a susținut că o potențială absență a FCSB-ului din play-off ar afecta competiția din perspectiva interesului publicului.

Dani Coman, replică acidă pentru Gino Iorgulescu

Coman i-a transmis lui Iorgulescu un mesaj tăios. I-a amintit președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal că trebuie să fie imparțial și l-a ironizat. Coman a spus că Iorgulescu poate fi introdus la pauză, la FCSB, de către Gigi Becali.

„Stupefiant ce aud! Ca președintele LPF să facă lobby unei echipe. El este plătit de către toate cluburile din Superligă. Nu este plătit doar de FCSB sau un anumit club. Nu are voie să facă o astfel de declarație, mai ales că poate influența arbitrii, observatorii și oamenii de fotbal.

Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB-ului, poate-i fac și eu lobby să-i dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă și pe el la pauză Gigi Becali", a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.

Declarația lui Iorgulescu care l-a indignat pe Coman

Anterior, Gino Iorgulescu a afirmat că ar fi păcat dacă FCSB nu se va califica în play-off-ul Superligii.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândească la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene" - au fost cuvintele lui Gino Iorgulescu.