Concluziile lui Cristiano Bergodi după înfrângerea cu FCSB: "Echipa merită să lupte pentru play-off"

Sepsi OSK a fost învinsă de FCSB cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind înscris de Octavian Popescu (minutul 21).

FCSB câştigase şi în tur cu 1-0. Sepsi OSK are o singură victorie în ultimele opt etape, patru egaluri şi trei eşecuri și se află la un punct în spatele celor de la FC U Craiova.

"A fost un meci așa... slab în prima repriză, în a doua un pic mai bine. N-am contat, am pierdut, au fost mai buni cei de la FCSB. Nu e chestie de schimbările de la pauză... cred că presiunea a apăsat un pic, am intrat cu teamă. Am încercat să îi scutur puțin la pauză.

Jucătorii nu au știut nimic despre celălalt meci, în ultimele zece minute am aflat și eu ce s-a întâmplat. Am un lot de unde pot alege pentru această finală. Chiar dacă nu am făcut acum prea multe puncte, înainte am făcut, iar asta înseamnă că echipa merită să lupte pentru play-off", a declarat Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Rejucarea Sepsi - FC U Craiova, decisivă pentru play-off



FC U Craiova are nevoie de victorie sau remiză pentru a merge în play-off, în timp ce pentru Sepsi singura variantă este victoria.

Meciul Sepsi - FC U Craiova s-a disputat inițial la finalul lunii ianuarie, însă a fost suspendat în minutul 26 din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oltene.

Comisia de Disciplină a decis ca Sepsi să câștige la masa vede cu 3-0. Totuși, Comisia de Recurs a hotărât recent ca meciul să se rejoace.