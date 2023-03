„Asta îmi propun în play-off!” 'Eroul' FCSB-ului cu Sepsi a anunțat ce obiectiv are! Octavian Popescu: „Nu am jucat pe poziția mea!” 

Roș-albaștrii s-au impus în ultimul meci al sezonului regulat din Superliga României și intră în play-off cu o victorie, după ce în etapa trecută au pierdut în deplasarea cu UTA Arad. Singurul gol al partidei de pe Arena Națională a fost marcat de Octavian Popescu, după o serie de gafe în defensiva covăsneană.

Octavian Popescu: „Sper să marchez meci de meci în play-off!”

Octavian Popescu (20 ani) a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută, punctând că începând cu play-off-ul fiecare meci va fi o finală. Totodată, tânărul fotbalist a dezvăluit că și-a propus să aibă câte o realizare importantă în fiecare partidă pe care o va juca de acum înainte și a precizat că nu așteaptă convocarea la naționala mare, spunând că poate juca și la U20 sau U21.

„Important e că am reușit să câștigăm, sunt bucuros că am reușit să marchez și sper ca în play-off să marchez meci de meci. Cu Craiova l-am marcat pe ultimul, aveam nevoie de gol, ajută pentru moral. Nu e poziția mea, cum ne folosește Mister acolo trebuie să jucăm și să ne facem treaba cât mai bine, astfel încât să câștigăm titlul.

La fotbal trebuie să alergi, nu e nicio poziție anume pe care depun mai mult efort. Fiecare meci trebuie să fie ca o finală, să adunăm puncte și la final să fim campioni. Avem o echipă bună, mă așteptam să terminăm pe podium, sper ca la final să luăm campionatul, avem un lot frumos și merităm.

E important să facem fiecare un meci bun, îmi propun să am câte o realizare la fiecare meci pentru play-off. Pentru mine nu contează, pot să merg și la Under 21 și la Under 21, important e să îmi fac treaba cât mai bine”, a declarat Octavian Popescu la finalul meciului.

3 goluri și 7 assist-uri a reușit Octavian Popescu în 41 de meciuri jucate alături de FCSB, în toate competițiile, în acest sezon.

FCSB încheie sezonul regulat pe locul al treilea, având 57 de puncte, cu șapte mai puține decât liderul Farul și cu trei în spatele campioanei CFR Cluj, care are un meci în minus. De cealaltă parte, Sepsi se află pe locul șapte, cu 39 de puncte și se luptă joi cu FC U Craiova pentru ultimul loc din play-off.