Anunt BOMBA facut de Tucudean inaintea derby-ului pentru TITLU cu FCSB! Ce a spus despre PLECAREA de la CFR Cluj

Ultimul meci din 2018 in Liga 1 poate sa incline balanta luptei la titlu in acest sezon.

CFR Cluj a refacut avantajul de 3 puncte in fata FCSB-ului dupa victoria cu 1-0 pe terenul Viitorului - Tucudean a marcat unicul gol al meciului si este golgheterului Ligii 1, cu 13 goluri in 18 partide. Tucudean a vorbit dupa meci despre derby-ul cu FCSB, dar si despre posibilitatea de a pleca de la CFR Cluj in iarna.



"Noi mergem increzatori si vrem sa castigam intalnirea cu FCSB. Sa speram ca va fi gazonul bun pe Arena Naționala. La titlu se vor mai bate si Craiova, si Viitorul. Daca va veni oferta buna pentru mine si pentru club vom vedea ce va fi. Poate voi ramane aici, poate voi pleca" a spus George Tucudean dupa partida cu Viitorul.

"Transferul lui Tucudean e problema administratiei. Daca va veni o oferta buna, de ce nu?" a spus si Toni Conceicao.

"Campionatul se va decide in play-off. Viitorul e o echipa care va pune mari probleme. Nu cred ca FCSB pleaca favorita in meciul cu noi" a spus si Deac despre partida de sambata cu FCSB.