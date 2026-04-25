Confruntarea din debutul rundei a șasea, din play-off, are o miză ridicată în lupta pentru titlu. „U” Cluj este lideră cu 39 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a treia, la cinci „lungimi” în spate.

Ultrașii de la Potaissa 2008 au cântat și au aplaudat împreună, creând o imagine specifică derby-urilor, în care orgoliile dintre suporteri sunt la cel mai înalt nivel.

Sute de suporteri ai Universității Cluj au făcut atmosferă în oraș înaintea derby-ului local cu CFR Cluj de astăzi.

Avancronica meciului

Calificată în finala Cupei României, dar învinsă în ultimul meci din campionat de Dinamo, scor 1-2, U Cluj caută victoria care o poate menține în fotoliul de lider. În Gruia, ”studenții” nu vor avea un examen ușor. Vor întâlni marea rivală, care continuă să spere la titlu.

Pentru CFR Cluj, meciul de sâmbătă poate reprezenta ultima șansă la campionat în acest sezon. O înfrângere ar distruge orice speranță, în contextul în care ar mai rămâne patru meciuri și diferența față de primul loc ar ajunge la opt puncte.

Aflat la al 15-lea sezon în SuperLigă, Mario Camora va bifa meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România, el fiind și jucătorul din istoria vișiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR în întrecerea de elită a României.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 41 de ori, de 20 de ori a câștigat CFR Cluj, de nouă ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1 (Jovo Lukic, Oucasse Mendy / Lorenzo Biliboc).

De reamintit că, italinul Cristiano Bergodi a antrenat-o pe CFR în stagiunea 2006-2007, sezon la finalul căruia feroviarii clujeni s-au clasat în premieră pe podium (locul al treilea) şi au reuşit prima calificare în cupele europene.