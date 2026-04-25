Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj - „U” Cluj, partidă contând pentru etapa a șasea din play-off, este programată să se desfășoare astăzi, începând cu ora 20:30. Derby-ul clujean va fi redat LIVE TEXT de către Sport.ro. 

TAGS:
CFR ClujU ClujSuperligaSuperliga Romaniei
Din articol

  • Astra giurgiu cfr cluj play off liga 1 casa pariurilor 5072020
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sute de suporteri ai Universității Cluj au făcut atmosferă în oraș înaintea derby-ului local cu CFR Cluj de astăzi. 

Ultrașii de la Potaissa 2008 au cântat și au aplaudat împreună, creând o imagine specifică derby-urilor, în care orgoliile dintre suporteri sunt la cel mai înalt nivel. 

Confruntarea din debutul rundei a șasea, din play-off, are o miză ridicată în lupta pentru titlu. „U” Cluj este lideră cu 39 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a treia, la cinci „lungimi” în spate. 

Publicitate

Calificată în finala Cupei României, dar învinsă în ultimul meci din campionat de Dinamo, scor 1-2, U Cluj caută victoria care o poate menține în fotoliul de lider. În Gruia, ”studenții” nu vor avea un examen ușor. Vor întâlni marea rivală, care continuă să spere la titlu.

Pentru CFR Cluj, meciul de sâmbătă poate reprezenta ultima șansă la campionat în acest sezon. O înfrângere ar distruge orice speranță, în contextul în care ar mai rămâne patru meciuri și diferența față de primul loc ar ajunge la opt puncte.

Aflat la al 15-lea sezon în SuperLigă, Mario Camora va bifa meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România, el fiind și jucătorul din istoria vișiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR în întrecerea de elită a României.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 41 de ori, de 20 de ori a câștigat CFR Cluj, de nouă ori s-a impus Universitatea, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 16 martie 2026, Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-1 (Jovo Lukic, Oucasse Mendy / Lorenzo Biliboc).

De reamintit că, italinul Cristiano Bergodi a antrenat-o pe CFR în stagiunea 2006-2007, sezon la finalul căruia feroviarii clujeni s-au clasat în premieră pe podium (locul al treilea) şi au reuşit prima calificare în cupele europene.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ARTICOLE PE SUBIECT
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!