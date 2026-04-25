Meciul orașului Cluj Napoca, CFR - “U” se joacă într-un moment cheie al play-off-ului. O partidă care ar putea fi decisivă în lupta pentru câștigarea campionatului. CFR este la 5 puncte în spatele marii rivale din oraș, iar în cazul unei înfrângeri, formația lui Pancu ar ieși definitiv din calculele la titlu, și lupta ar continua în doi: “U” Cluj și “U” Craiova.

Fiecare echipă si-a câștigat meciul de pe propriul teren în sezonul regular, “U” cu 2-1, iar CFR cu 3-2. Deci se poate observa că atunci când cele două se întâlnesc, se lasă cu goluri.

Echipe probabile:

CFR : Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Keita, Korenica, Păun - Cordea, Aliev, Biliboc

Universitatea: Gertmonas - Mikanovc, Cristea, Coubiș, Chipciu - Drammeh, Bic - Stanojev, Mendy, El Sawy - Lukic

Casele de pariuri oferă cote foarte echilibrate:

CFR - 2.40

Egalul - 3.30

“U” - 3.10

Pariul ambele echipe marchează are o cotă de 1.74

În ultimele 10 confruntări directe, este egalitate perfectă:

4 victorii “U”

4 victorii CFR

2 egaluri

Cristiano Bergodi îl conduce cu 2-1 în meciurile directe pe Daniel Pancu.

Universitatea Cluj vine după un joc solicitant, în Cupa României, disputat marți la Mioveni, împotriva Argeșului, partida în urma căreia ardelenii s-au calificat în finală, după executarea loviturilor de departajare.

Meciul va fi condus la centru Szabolcs Kovacs, arbitru care acordă în medie 4,32 cartonașe galben pe meci, și 0,14 roșii.

