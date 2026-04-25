OFICIAL Ricardo Cadu s-a întors la CFR Cluj: ”Bine ai revenit acasă”

Ricardo Cadu s-a întors la CFR Cluj: ”Bine ai revenit acasă” Superliga
CFR Cluj a făcut anunțul oficial al revenirii lui Cadu în cursul zilei de sâmbătă.

Ricardo Cadu (44 de ani) revine după 12 ani la CFR Cluj. Fostul căpitan din Gruia, care a cucerit trei titluri de campion ca jucător, va reveni pe postul de director sportiv.

La CFR Cluj, Cadu a petrecut opt ani, timp în care a câștigat trei titluri și a jucat de trei ori în grupele UEFA Champions League. De numele său sunt asociate performanțe răsunătoare (2-1 cu AS Roma, 1-0 cu Manchester United și 0-0 cu Chelsea), care rămân și astăzi în amintirea suporterilor români.

Ricardo Cadu a revenit la CFR Cluj! Va fi director sportiv

„Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu! 

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv. 

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe. 

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira. 

Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis CFR Cluj.

Trei repere din perioada petrecută de Cadu la CFR Cluj

La sfârșitul anului 2007, Ricardo Cadu a devenit căpitanul CFR-ului și a reușit să aducă cu banderola pe mână trei trofee de Cupa României.

La finalul sezonului 2009-10, după ce au câștigat al doilea titlu în trei ani de zile, Cadu a fost votat drept Cel mai bun fundaș central al anului, alături de George Galamaz, care activa la Unirea Urziceni.

Pe 19 octombrie 2010, Cadu a înscris în meciul din grupele UEFA Champions League împotriva lui Bayern Munchen, scor 2-3, făcând o partidă remarcabilă.

De ce nu a putut fi doborâtă drona rusească ajunsă în Galați. Armata anunță rearanjarea apărării la granița cu Ucraina
CFR Cluj - U Cluj, ora 20:30 | Echipele probabile + analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj
Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
Lovitură dură pentru Brazilia: s-a accidentat și ratează Cupa Mondială!
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Real Madrid, KO în lupta pentru titlu la ultima fază cu Betis! Clasamentul din La Liga

Gigi Becali a făcut anunțul: jucătorul care va semna la finalul sezonului



Atenție, cad recorduri! Se trage cu goluri: meciurile cu „risc ridicat” ale Cupei Mondiale din 2026. Germania poate face Ungaria „uitată”
El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială
Fulham - Aston Villa 1-0, ACUM, pe VOYO. Surpriză pe Craven Cottage: Sessegnon marchează!
Corvinul o bate pe Steaua și e la doar un pas de promovarea în Superliga!
FC Botoșani - Oțelul Galați 0-0, ACUM. Gazdele luptă pentru locul de baraj
Ricardo Cadu știe deja cine va câștiga campionatul în Superliga
Ricardo Cadu: „Mi-ar plăcea să fiu director sportiv la CFR!” Cine era cel mai haios coleg din Gruia, care a fost "meciul vieții" + ce spune despre Dan Petrescu
Asta ar fi cea mai mare lovitura a lui Dinamo! Negocieri cu fostul capitan al unei mari rivale: "Mi-a placut mereu Dinamo"
Hulk si milionarii de la Zenit, ANIHILATI de Cadu! AEL Limassol a produs una dintre surprizele serii in Liga Campionilor: VIDEO
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

