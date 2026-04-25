Ricardo Cadu (44 de ani) revine după 12 ani la CFR Cluj. Fostul căpitan din Gruia, care a cucerit trei titluri de campion ca jucător, va reveni pe postul de director sportiv.

La CFR Cluj, Cadu a petrecut opt ani, timp în care a câștigat trei titluri și a jucat de trei ori în grupele UEFA Champions League. De numele său sunt asociate performanțe răsunătoare (2-1 cu AS Roma, 1-0 cu Manchester United și 0-0 cu Chelsea), care rămân și astăzi în amintirea suporterilor români.

„Bine ai revenit acasă, Ricardo Cadu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că fostul nostru mare căpitan, Ricardo Cadu, va ocupa, începând de astăzi, funcția de director sportiv.

Cadu a îmbrăcat tricoul echipei noastre timp de 7 sezoane, perioadă în care a contribuit decisiv la unele dintre cele mai importante performanțe ale clubului și a cucerit 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și 2 Supercupe.

După încheierea carierei de jucător, Cadu și-a continuat parcursul în fotbal, urmând cursuri de specialitate pentru funcția de director sportiv și acumulând experiență în cadrul clubului portughez Paços de Ferreira.

Ricardo, ne bucurăm că te întorci acasă, în Gruia! Îți dorim mult succes în noul rol și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis CFR Cluj.