CFR Cluj se confruntă cu momente critice din punct de vedere financiar. Clubul ardelean trebuie să plătească 600.000 de euro, în următoarele 24 de ore, către ANAF pentru a respecta planul de eșalonare și pentru a nu intra în insolvență.

Zi crucială pentru CFR Cluj

Dacă planul de eșalonare pică, CFR Cluj va fi obligată să plătească integral datoria de 3.800.000 de euro către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Într-un astfel de scenariu, ANAF va ajunge să pună popriri pe conturile clubului ardelean, ceea ce ar aduce automat și intrarea în insolvență. UEFA le interzice cluburilor aflate în insolvență să participe în cupele europene.

Reacția lui Neluțu Varga

Finanțatorul Neluțu Varga a garantat că nu se va ajunge într-o astfel de situație.

„Mâine (n.r.- Vineri) dimineaţa vom achita rata integrală şi nu va fi nicio problemă, nicio emoţie”, a transmis Varga, conform fanatik.ro.

Datoriile totale ale celor de la CFR Cluj ajung la 25.500.000 de euro, potrivit raportului financiar al clubului din 2025. Doar anul trecut CFR Cluj a înregistrat o pierdere de 5,8 milioane de euro.