Clujul arde în așteptarea derby-ului! Cum l-a descris Cristiano Bergodi pe Marius Șumudică înainte de CFR - U

Clujul arde în așteptarea derby-ului! Cum l-a descris Cristiano Bergodi pe Marius Șumudică înainte de CFR - U Superliga
SPORT.RO
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Cristiano Bergodi a prefațat partida dintre CFR Cluj și U Cluj.

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Pe lângă derby-urile din Capitală, fanii fotbalului de SuperLiga se pot bucura de încă un duel de mare rivalitate. CFR Cluj și U Cluj se vor duela joi, 8 octombrie, în restanța din etapa a 4-a din întrecerea internă.

Cristiano Bergodi, prefață înainte de CFR Cluj - U Cluj

În conferința de presă premergătoare partidei, Cristiano Bergodi a transmis că duelul din Cluj este unul de reper. În ciuda problemelor financiare pe care le întâmpină rivala, italianul a amintit că meciul va fi unul disputat, iar U Cluj poate afla unde se află, de fapt, în acest moment.

„E un punct de reper meciul. Adică meciul cu FCSB când părea că era victimă sigură CFR, ba din contră a câștigat meciul, a jucat bine. Jucam și la ei, atunci au un mic avantaj în Gruia, dar și noi vom avea suporterii lângă noi și e foarte important.

E un meci în care se simte emoția, adică suntem pregătiți, pentru că știm că va fi un război meciul ăsta. Obiectivul e să luăm puncte, asta e normal. Noi jucăm să câștigăm acest meci, pentru că e un meci în plus, e o restanță. Ar fi super pentru noi să urcăm în clasament”, a declarat Cristiano Bergodi.

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Ce a spus Bergodi de Șumudică

În continuare, tehnicianul a vorbit în termeni laudativi de CFR Cluj, în condițiile în care Marius Șumudică a reușit să redreseze corabia. Bergodi l-a numit pe rivalul din Gruia un „antrenor bun”, astfel că partida se anunță a fi una de foc.

„Nu, de asta nu știu. Eu nu știu aceste lucruri. Pot să spun că poate fi și, între ghilimele, o strategie. După, dacă e adevărat, vom vedea pe teren. Dar nu ne gândim la asta. CFR-ul are echipă bună, adică după ce a venit Șumudică, echipa s-a redresat. Se vede situația, se vede cum joacă și e aproape cu noi ca statistici și din punct de vedere al golurilor marcate și golurilor primite, nu? 15-14 ei și noi 14-13, adică… suntem aproape de play-off și noi și ei.

E un meci deschis la orice rezultat. Nu mă gândesc deloc la ce se spune, că sunt 6-7 jucători bolnavi la ei, nu mă gândesc la asta. Eu zic că trebuie să ne uităm la întreaga echipă. În primul rând, la Șumudică, pentru că este un antrenor foarte bun din punct de vedere motivațional și cred că va ști să-i facă pe jucători să înțeleagă cât de important este acest meci pentru ei, la fel cum este și pentru noi”, a mai spus Cristiano Bergodi.

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