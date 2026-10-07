Clujul arde în așteptarea derby-ului! Cum l-a descris Cristiano Bergodi pe Marius Șumudică înainte de CFR - U

Pe lângă derby-urile din Capitală, fanii fotbalului de SuperLiga se pot bucura de încă un duel de mare rivalitate. CFR Cluj și U Cluj se vor duela joi, 8 octombrie, în restanța din etapa a 4-a din întrecerea internă.

Cristiano Bergodi, prefață înainte de CFR Cluj - U Cluj

În conferința de presă premergătoare partidei, Cristiano Bergodi a transmis că duelul din Cluj este unul de reper. În ciuda problemelor financiare pe care le întâmpină rivala, italianul a amintit că meciul va fi unul disputat, iar U Cluj poate afla unde se află, de fapt, în acest moment.

„E un punct de reper meciul. Adică meciul cu FCSB când părea că era victimă sigură CFR, ba din contră a câștigat meciul, a jucat bine. Jucam și la ei, atunci au un mic avantaj în Gruia, dar și noi vom avea suporterii lângă noi și e foarte important.

E un meci în care se simte emoția, adică suntem pregătiți, pentru că știm că va fi un război meciul ăsta. Obiectivul e să luăm puncte, asta e normal. Noi jucăm să câștigăm acest meci, pentru că e un meci în plus, e o restanță. Ar fi super pentru noi să urcăm în clasament”, a declarat Cristiano Bergodi.