Bosniacii au rămas mască după decizia lui Hagi: "Cea mai mare surpriză!"

Bosniacii au rămas mască după decizia lui Hagi: &quot;Cea mai mare surpriză!&quot; Nationala
SPORT.RO
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România va încerca să obțină primele puncte din Liga Națiunilor la duelul cu Bosnia, programat diseară, de la 21:45, pe Arena Națională, fără spectatori.

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Gica HagiEchipa NationalabosniaIanis HagiDennis Manradu dragusin
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Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida de diseară, iar nu mai puțin de șase titulari din meciul cu Suedia (1-2) nu au prins nici măcar foaia de joc: Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Dennis Man, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu și Răzvan Marin.

Presa din Bosnia, surprinsă după schimbările lui Hagi din lot: "Absența lui Ianis, cea mai mare surpriză"

Deși Gică Hagi a anunțat de mai multe ori că va schimba primul 11 de la meci la meci, presa din Bosnia a rămas uimită de cât de multe modificări au apărut în lotul tricolorilor față de meciul cu Suedia, din urmă cu trei zile.

Bosniacii sunt surprinși în primul rând de absența lui Ianis Hagi, care a fost intens criticat în țară pentru prestația modestă de la Solna. 

"Hagi, decizie neașteptată contra Bosniei. Și-a scos fiul din lot și multe staruri lipsesc", a titrat Sportsport.ba, după ce România și-a anunțat lotul pentru partida de diseară.

"Cea mai mare surpriză este absența fiului selecționerului, Ianis Hagi. El va rămâne în tribune alături de mai mulți jucători importanți care au evoluat contra Suediei, cum ar fi Radu Drăgușin, Andrei Rațiu ori Dennis Man.

Vorbim despre titulari obișnuiți ai României, printre cei mai importanți din lot. Totuși, Hagi decide să reîmprospăteze echipa după eșecul de la Solna și va face multe modificări în primul 11", a mai scris presa din Bosnia.

Lotul României pentru partida cu Bosnia

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Andrei Burcă, Lisav Eissat
  • Mijlocași: Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă

Bosnia a făcut o singură schimbare în lot

De partea cealaltă, Bosnia a făcut o singură schimbare în lot față de precedentul său joc, remiza cu Polonia (0-0). Fotbalistul de bandă Nailo Omerovic (23 de ani), de la Estoril, va urmări jocul din tribune, urmând să fie înlocuit de debutantul Luka Duric (23 de ani), de la Paderborn.

În lotul Bosniei se va afla și Jovo Lukic, golgheterul Superligii din sezonul trecut. Atacantul Universității Cluj a fost introdus în prelungirile meciului cu Polonia, din urmă cu trei zile.

Lotul Bosniei

  • Portari: Mladen Jurkas, Salko Hamzic, Martin Zlomislic
  • Fundași: Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Zinedin Smajlovic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic
  • Mijlocași: Arjan Malic, Benjamin Tahirovic, Armin Gigovic, Luka Duric, Ivan Basic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermin Mahmic, Kerim Alajbegovic
  • Atacanți: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Ajdin Hasic, Esmir Bajraktarevic, Haris Tabakovic
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