EXCLUSIV Oțelul Galați i-a găsit înlocuitor lui Stjepan Tomas! El este favoritul conducerii

Oțelul Galați i-a găsit înlocuitor lui Stjepan Tomas! El este favoritul conducerii Superliga
SPORT.RO
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Oțelul ocupă locul 14 în Superliga, cu 10 puncte după primele 10 etape. Gălățenii au două victorii, patru remize și patru înfrângeri.

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Rui DuarteOtelul GalatiStjepan TomasbragaMaritimo
Din articol

Oțelul Galați este în negocieri cu Rui Duarte, după despărțirea de Stjepan Tomas. Antrenorul portughez în vârstă de 48 de ani este favoritul conducerii pentru preluarea echipei, potrivit informațiilor obținute de Sport.ro.

Oțelul Galați negociază cu Rui Duarte

Stjepan Tomas a fost demis după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3, iar Oțelul caută acum un nou antrenor. Rui Duarte este liber de contract după experiența de la Athletic Club, formație din liga secundă braziliană.

Portughezul a mai pregătit echipele de tineret ale lui SC Braga, dar și formația U23 a clubului. În sezonul 2023-2024 a fost antrenor la Braga U19 și a ocupat pentru o perioadă și postul de interimar la prima echipă.

Rui Duarte a mai fost principal la CS Maritimo, CD Trofense, Casa Pia și Farense. Ultima experiență a fost la Athletic Club, între iunie 2025 și februarie 2026, perioadă în care a strâns 34 de meciuri și o medie de 1,24 puncte pe partidă.

Oțelul ocupă locul 14 în Superliga, cu 10 puncte după primele 10 etape. Gălățenii au două victorii, patru remize și patru înfrângeri.

După pauza competițională, Oțelul va reveni pe teren pe 10 octombrie, în deplasare la FCSB. Partida se va disputa nu mai devreme de ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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