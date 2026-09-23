Oțelul Galați este în negocieri cu Rui Duarte, după despărțirea de Stjepan Tomas. Antrenorul portughez în vârstă de 48 de ani este favoritul conducerii pentru preluarea echipei, potrivit informațiilor obținute de Sport.ro.

Oțelul Galați negociază cu Rui Duarte

Stjepan Tomas a fost demis după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3, iar Oțelul caută acum un nou antrenor. Rui Duarte este liber de contract după experiența de la Athletic Club, formație din liga secundă braziliană.

Portughezul a mai pregătit echipele de tineret ale lui SC Braga, dar și formația U23 a clubului. În sezonul 2023-2024 a fost antrenor la Braga U19 și a ocupat pentru o perioadă și postul de interimar la prima echipă.