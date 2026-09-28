Hagi, prim 11 schimbat complet la meciul cu Bosnia? Cum ar putea arăta echipa României

Gică Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida de diseară, iar nu mai puțin de șase titulari din meciul cu Suedia (1-2) nu au prins nici măcar foaia de joc: Radu Drăgușin, Ianis Hagi, Dennis Man, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu și Răzvan Marin.

Decizia lui Gică Hagi nu este însă surprinzătoare. Selecționerul a anunțat în repetate rânduri că va schimba complet primul 11 de la meci la meci, având în vedere că este vorba de o acțiune cu nu mai puțin de 4 partide.

Gică Hagi a dezvăluit deja doi titulari pentru partida cu Bosnia, Nicolae Stanciu și Vladimir Screciu. Primul va fi și căpitanul tricolorilor, iar al doilea a fost utilizat în a doua repriză din Suedia, după ce i-a luat locul lui Tudor Băluță.

În cazul în care Gică Hagi va păstra sistemul 3-4-1-2 și va decide să schimbe complet primul 11, iată cum ar putea arăta România la duelul cu Bosnia: Hindrich - Burcă, M. Ilie, Eissat - Strata, Screciu, Vl. Dragomir, Borza - Stanciu - Tănase, Bîrligea

Lotul României pentru partida cu Bosnia