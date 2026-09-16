Nana Falemi a analizat pentru Sport.ro prestația lui Joyskim Dawa din FCSB - Petrolul 2-2 și i-a transmis un mesaj clar fundașului camerunez.

„Clientul” lui Nana Falemi de la FCSB: „Nu te mai da cocoș!”

Fostul campion al României consideră că apărătorul are calități fizice excelente, însă greșește prea mult. Falemi a insistat asupra modului în care Dawa își asumă anumite riscuri.

„Au calități fizice bune. Dawa îmi place, dar încă nu e în forma lui. Are nevoie de meciuri ca să-și intre în formă. Ideea e că sezonul trecut a jucat prea puțin. Steaua (n.r - FCSB) a câștigat campionatul cu el, dar ideea e în felul următor: el are nevoie de un partener de linie care este foarte responsabil, ca să nu se vadă atât de mult greșelile lui. Celălalt fundaș central, Batubinsika, nu joacă pentru el, să-i acopere găurile! Ei încă nu sunt uniți. Au amândoi calități individuale senzaționale. Să ne înțelegem, amândoi au calități senzaționale.

Dawa, dacă pleci cu el de la jumătatea terenului, te mănâncă! Are fuleu, fuge, are alunecări, topoare, dar îți greșește când ți-e lumea mai dragă, fiindcă nu e în formă. Când o să fie în formă, și a arătat în cupele europene, nu poți să treci de el. Problema mea cu el este că îi ia prea mult ca să-și intre în formă.

Trebuie să fie mai preocupat de fotbal. N-are voie să facă greșelile alea pe care le face! Nu are voie! Se hazardează prea mult! Stai, în pană mea, fundaș central acolo și fă-ți treaba de fundaș! Nu te mai risca așa mult, nu te mai da cocoș! Dawa stă și foarte prost pe centrări. Nu-i respectă pe ăștia. Trebuie să arate mai mult respect. Ești fundaș central!”, a spus Nana Falemi pentru Sport.ro.

Dawa a ajuns la FCSB în 2022, de la FC Botoșani, și are 157 de meciuri, 15 goluri și 3 pase decisive pentru roș-albaștri. Fundașul de 29 de ani a cucerit două titluri și Supercupa României. În sezonul trecut a evoluat în doar 14 partide, după o accidentare la genunchi care l-a ținut departe de teren 21 de etape.