Un român, favorit să cucerească Europa League! Specialiștii au dat verdictul

Un român, favorit să cucerească Europa League! Specialiștii au dat verdictul Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din prima etapă din Europa League au început în această seară.

TAGS:
Darius OlaruFCSBUnion Saint GilloiseEuropa League
Din articol

Union Saint-Gilloise, echipa la care evoluează românul Darius Olaru, este una dintre formațiile cu șanse importante la câștigarea Europa League, potrivit unei analize realizate de Football Meets Data.

Formația antrenată de David Hubert debutează joi în faza ligii, pe terenul celor de la Viktoria Plzen. Partida este programată de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Darius Olaru, favorit să cucerească Europa League! Specialiștii au dat verdictul

Conform Football Meets Data, Union Saint-Gilloise are o probabilitate de 9% să câștige trofeul. Belgienii ocupă locul al patrulea în această estimare, la egalitate cu Sunderland. Primele poziții sunt ocupate de Bournemouth și Benfica, cu câte 14%, urmate de Bayer Leverkusen, cu 13%.

Juventus și Crystal Palace au câte 7%, AC Milan are 5%, iar Stade Rennais, Lyon și Hoffenheim sunt cotate cu câte 3%. În calcul mai apar Marseille și Olympiacos, cu câte 2%.

Darius Olaru este unul dintre oamenii importanți ai formației belgiene. Mijlocașul român este cotat la 4,5 milioane de euro și a bifat șase meciuri în acest sezon. Tricolorul are un gol și o pasă decisivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ANAF a demarat Operațiunea FOCUS în toată țara. La ce trebuie să se aștepte cei care au afaceri
ARTICOLE PE SUBIECT
Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu! Decizia luată de Celta Vigo
Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu! Decizia luată de Celta Vigo
Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu
Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu
Rămâne Marius Baciu antrenor după Universitatea Craiova - FCSB? Anunțul lui Gigi Becali: „Nu mai zic ‘dacă‘”
Rămâne Marius Baciu antrenor după Universitatea Craiova - FCSB? Anunțul lui Gigi Becali: „Nu mai zic ‘dacă‘”
ULTIMELE STIRI
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
Nu e glumă! Ivorian din liga a doua, convocat la naționala Italiei pentru debutul în Nations League
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
„E mai ușor!” Victor Angelescu știe ce s-a schimbat la Rapid după numirea lui Daniel Pancu: „E printre singurii rămași”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Decizia luată de Levadiakos după scandalul în care este implicat Tavi Popescu

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Reacția francezilor după ce au aflat că Bucureștiul a obținut finala Europa League în detrimentul Parc des Princes

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"

Mihai Rotaru, optimist după marea veste de la UEFA: "Vom crește și putem trimite o echipă în semifinalele Europa League"



Recomandarile redactiei
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Are locul cimentat la FCSB! Gigi Becali, dat pe spate: „E prea fotbalist”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Basarab Panduru îl vede la naționala României: ”Ar veni pe merit”
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Cine este noul număr 7 de la FCSB, după plecarea lui Octavian Popescu
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Toate rezultatele serii din Europa League! Tănase, victorie în fața lui Ionuț Radu! Beer Sheva, fără gol primit pe Giulești
Alte subiecte de interes
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Austriecii au numit cei mai periculoși jucători din lotul campioanei României. LASK Linz - FCSB, exclusiv pe VOYO, joi, ora 20:00
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Mihai Stoica, reacție dură după cartonașul roșu încasat de Olaru în FCSB - Poli Iași. "Vii să arăți cu degetul!?"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!