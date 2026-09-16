Un român, favorit să cucerească Europa League! Specialiștii au dat verdictul

Union Saint-Gilloise, echipa la care evoluează românul Darius Olaru, este una dintre formațiile cu șanse importante la câștigarea Europa League, potrivit unei analize realizate de Football Meets Data.

Formația antrenată de David Hubert debutează joi în faza ligii, pe terenul celor de la Viktoria Plzen. Partida este programată de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Darius Olaru, favorit să cucerească Europa League! Specialiștii au dat verdictul

Conform Football Meets Data, Union Saint-Gilloise are o probabilitate de 9% să câștige trofeul. Belgienii ocupă locul al patrulea în această estimare, la egalitate cu Sunderland. Primele poziții sunt ocupate de Bournemouth și Benfica, cu câte 14%, urmate de Bayer Leverkusen, cu 13%.