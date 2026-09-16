Transferat în iarna lui 2024 la Tottenham, în Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO, Radu Drăgușin nu a reușit să se impună, astfel că perioada de mercato ce tocmai s-a încheiat l-a găsit pe român la Fiorentina, sub formă de împrumut.

Radu Drăgușin, din nou cu probleme înainte de debutul în Liga Națiunilor

Pe lângă concurența acerbă, Radu Drăgușin a avut parte și de o accidentare grea în perioada petrecută în Premier League, astfel că a făcut pasul corect în momentul în care a semnat cu Fiorentina.

Serie A este campionatul în care cota românului a explodat, iar o revenire în Italia se anunța a fi de bun augur. Zis și făcut, Radu Drăgușin a evoluat ca titular în toate partidele disputate de Fiorentina.

Totuși, cu mai puțin de 10 zile înainte de meciul dintre Suedia și România din Liga Națiunilor, Gică Hagi a primit o veste dezamăgitoare. Firenze Viola a scris că fundașul român a semnalat o întindere după ultima partide.

Cel puțin pentru moment, situația fundașului este neclară, problema musculară nefiind încă expertizată. Totuși, jurnaliștii au punctat că la prima vedere pare ceva banal.

Rămâne de văzut care va fi verdictul medicilor, în contextul în care Gică Hagi l-ar putea vedea pe Drăgușin la treabă într-un meci important. Mai exact, Fiorentina o întâlnește pe Napoli în etapa a 5-a din Serie A, ultima înainte de pauza dedicată echipelor naționale.