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Răzvan Raț știe cauzele dezastrului de la Genoa

Genoa se află pe penultimul loc în Serie A, cu doar un singur punct acumulat în primele patru etape desfășurate în campionatul Italiei. Situația stă ceva mai bine în Coppa Italia, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO, acolo unde a trecut de Sudtirol la limită și s-a calificat astfel în optimi, unde va da de Inter.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Răzvan Raț, oficial la Genoa.

Întrebat despre criza de la Genoa, oficialul „grifonilor” și-a permis să glumească, declarând că echipa pornește mai greu, fiind pe „diesel”. În termeni serioși, Răzvan Raț a explicat că situația nu este deloc bună, însă la fel a fost și în stagiunea precedentă, iar ulterior clubul a terminat pe locul 12 în Serie A.

„Suntem un fel de diesel așa, am început mai greu campionatul. Sezonul trecut, în octombrie-noiembrie aveam vreo 8 puncte și după aceea am terminat pe locul 12. Într-adevăr, am schimbat antrenorul și așa mai departe.

Pe de o parte, e apăsător să pleci prost și să nu aduci puncte. Realitatea după 4 etape nu e prea bună, nu arată deloc bine. Mai departe, e aceeași echipă plus-minus, în teorie; noi am făcut niște achiziții și niște transferuri care, în teorie, au întărit echipa”, a declarat Răzvan Raț la VOYO SPORT LIVE.