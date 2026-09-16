VIDEO EXCLUSIV Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”

Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a comentat situația momentului din sportul românesc: Octavian Popescu ar fi consumat gaz ilariant.

TAGS:
Gigi BecaliOctavian Popescuvoyo sport live
Din articol

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu a fost prins consumând gaz ilariant și ascultând manele, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Gigi Becali a rupt tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care „George” a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 15 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Omul de afaceri nu a confirmat povestea, însă a ținut să precizeze că grecii nu l-ar fi dorit pe Octavian Popescu dacă acest episod ar fi fost adevărat. Gigi Becali speră că fotbalistul va scăpa de anturaj, iar la revenirea în țară va obține un profit important în schimbul său.

„Păi ce? Ce situație? Nu știu ce situație. E un fotbalist care a fost și este transferat și are contract cu o echipă din Grecia. Eu asta știu. Știți voi altceva mai mult?

Nu știu eu ce eveniment. Eu nu știu minciuni și evenimente. Ce știu: la orice eveniment care a fost, echipa aia a fost informată despre ce fel de om este George Popescu și nu s-a ascuns nimic. Și patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el. Atunci, ce mai vreți voi? Ce evenimente? Ce întâmplări? Din moment ce un jucător e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți voi? Iau câteva milioane pe el. Aștept să revină și să iau câteva milioane pe el, 4-5 milioane.

Nu va mai fi anturajul. De asta l-am și lăsat să plece, să scape de anturaj. Poate o fi ceva adevărat, dar nu așa, să exagerezi, că, domne, a spart ușa, că a luat, a făcut, a dres, l-a dus la spital”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Comparația cu Florinel Coman

În continuare, patronul FCSB a comparat situația lui Octavian Popescu cu cea din urmă cu câțiva ani a lui Florinel Coman. Gigi Becali susține că „Mbappe” de România și-a revenit după ce a fost spovedit, iar după a devenit milionar, speranța sa fiind că Popescu îi va urma exemplul.

„Dreptatea e dreptate la mine și s-a informat totul. „Băi, îl vreți? Asta, asta, asta, totul.” Ca atare, ăia nu erau nebuni, dacă e cum spun ăștia, că nu știu ce, că tralala, să-l ia. Și nu numai să-l ia: a stat la masă cu patronul personal! Și patronul a fost informat. Noi nu suntem hoți, să mințim: „Luați-l voi, cartoful prăjit sau cartoful încins”. Îl vrei? Da. Are anturaj prost în România, s-a interesat, a văzut despre ce e vorba. Știu oamenii tot, tot, tot, dar nu așa cum se scrie în presă. Doar nu erau nebuni să dea zeci de mii de euro pe lună! Și a stat la masă personal cu patronul, patronul de la Levadiakos.

N-am informații. Spuneam eu dinainte că are ceva, nu știu ce, cum spuneam și cu alții, nu mai dau nume: „Băi, e ceva! Nu e în regulă când un fotbalist...”. Și cu Coman când spuneam, după aia s-a spovedit, s-a împărtășit, s-a apropiat puțin de credință, îi făcea sfeștanii, așa... acum e milionar. Spuneam că nu e în regulă ceva. Cum adică: la 18 ani sunt cel mai bun și la 23 nu mai sunt bun de nimic? Cum vine asta? Și atunci era un anturaj, anturajul pe care îl avea cu gagica aia, nu știu eu. Mă interesează pe mine? Stau eu... că, domne, că la FCSB s-a întâmplat. Păi ce? Eu stau să educ copii? Eu angajez bărbați. Acolo nu e școală, e un club de fotbal. A, că unul e mai copilăros, se întâmplă, dar nu așa”, a mai spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ARTICOLE PE SUBIECT
Surpriză! Cum a numit-o Levadiakos pe FCSB după transferul lui Octavian Popescu
Surpriză! Cum a numit-o Levadiakos pe FCSB după transferul lui Octavian Popescu
Așteptarea a luat sfârșit! Octavian Popescu, prezentat la Levadiakos: „Un transfer grozav”
Așteptarea a luat sfârșit! Octavian Popescu, prezentat la Levadiakos: „Un transfer grozav”
„La FCSB e atât de greu!” Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu: „E bine că a plecat”
„La FCSB e atât de greu!” Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu: „E bine că a plecat”
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
FCSB, fără un jucător important în preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: ”Două luni jumătate va fi afară!”
FCSB, fără un jucător important în preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: ”Două luni jumătate va fi afară!”
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!