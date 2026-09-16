Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu a fost prins consumând gaz ilariant și ascultând manele, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Gigi Becali a rupt tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care „George” a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 15 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Omul de afaceri nu a confirmat povestea, însă a ținut să precizeze că grecii nu l-ar fi dorit pe Octavian Popescu dacă acest episod ar fi fost adevărat. Gigi Becali speră că fotbalistul va scăpa de anturaj, iar la revenirea în țară va obține un profit important în schimbul său.

„Păi ce? Ce situație? Nu știu ce situație. E un fotbalist care a fost și este transferat și are contract cu o echipă din Grecia. Eu asta știu. Știți voi altceva mai mult?

Nu știu eu ce eveniment. Eu nu știu minciuni și evenimente. Ce știu: la orice eveniment care a fost, echipa aia a fost informată despre ce fel de om este George Popescu și nu s-a ascuns nimic. Și patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el. Atunci, ce mai vreți voi? Ce evenimente? Ce întâmplări? Din moment ce un jucător e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți voi? Iau câteva milioane pe el. Aștept să revină și să iau câteva milioane pe el, 4-5 milioane.

Nu va mai fi anturajul. De asta l-am și lăsat să plece, să scape de anturaj. Poate o fi ceva adevărat, dar nu așa, să exagerezi, că, domne, a spart ușa, că a luat, a făcut, a dres, l-a dus la spital”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.