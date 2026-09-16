FC Universitatea Cluj şi Maccabi Netanya au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocaşului defensiv Gabriel Simion în Israel până la finalul sezonului 2026/2027. Clubul israelian are şi o opţiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani.

U Cluj a anunțat împrumutul lui Gabi Simion

Gabriel Simion a ajuns la ”U” Cluj în vara anului 2022, iar de atunci a strâns 133 de prezenţe în alb şi negru în Superligă, Cupa României şi cupele europene, contribuind cu două pase decisive.

Maccabi Netanya, care ocupă în acest moment locul opt în campionatul israelian, cu cinci puncte după patru etape, va fi a opta echipă din cariera lui Gabriel Simion şi, totodată, a doua experienţă în străinătate a mijlocaşului, după perioada petrecută în Cipru, la Aris Limassol.

”Un nou diamant! Mijlocașul român Gabriel simion se alătură Maccabi Netanya”, a transmis clubul.

Echipa Maccabi Netanya, supranumită "Diamantele", i-a făcut o prezentare spectaculoasă fotbalistului român, scrie News.ro.