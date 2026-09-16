Comisia de disciplină şi etică a Federaţiei Saudite de Fotbal a decis ca Al-Taawoun să-şi dispute următoarele două meciuri pe teren propriu fără spectatori şi i-a aplicat clubului o amendă de 100.000 de riyali (aproximativ 23 000 de euro) în urma incidentelor din tribune.

Al-Taawoun, două meciuri fără spectatori după scandările la adresa lui Diogo Jota

În cadrul meciului din Saudi Pro League dintre Al-Taawoun şi Al-Hilal, de sâmbătă, câştigat cu 6-0 de oaspeţi, suporterii au scandat numele atacantului portughez Diogo Jota, care a murit tragic împreună cu fratele său într-un accident de maşină la 3 iulie 2025.

Totul cu scopul de a-l destabiliza pe Ruben Neves, un prieten apropiat al lui Jota. Mijlocaşul echipei Al-Hilal a fost unul dintre cei care au purtat sicriul la înmormântarea fostului său coechipier din Seleçao.

Neves a reacţionat arătând spre ochi, apoi arătând spre cer, înainte de a declara după meci: „Sper că nu se vor duce să se roage după aceea.”

Cântecele au stârnit numeroase critici, în special din partea căpitanului echipei Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, care a solicitat autorităţilor să ia măsuri ferme, scrie News.ro.

Al-Hilal a declarat că a depus o plângere la Federaţia Saudită de Fotbal, descriind scandările ca fiind jignitoare şi inacceptabile, în timp ce Al-Taawoun a condamnat comportamentul şi a declarat că acesta nu reprezintă clubul şi nici suporterii săi.