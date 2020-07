Keseru, raspuns TRANSANT despre o posibila revenire la FCSB alaturi de Reghecampf: "Nu ar fi persoana care sa ma convinga!" Ce spune despre relatia cu antrenorul

Claudiu Keseru (33 de ani) a obtinut un nou titlu de campion in Bulgaria, cu Ludogorets.

Laurentiu Reghecampf este dorit inapoi la FCSB, insa Keseru spune ca nu ar fi tentat de o noua colaborare cu antrenorul alaturi de care luat titlul in Liga 1, in 2014.

Keseru a fost adus de FCSB in ianuarie 2014, chiar de Laurentiu Reghecampf:

"Nu ar fi persoana care sa ma convinga sa ma intorc. Au fost alte persoane cu care am avut o relatie mai stransa", a spus Keseru pentru Antena Sport.

Pe langa titlul cucerit cu Reghecampf, Keseru a mai reusit sa cucereasca Liga 1 si impreuna cu Costel Galca, in sezonul 2014 - 2015.

In 2015, atacantul a fost vandut la Al Gharafa, in Qatar, pentru 2.4 milioane de euro. 28 de goluri si 9 pase decisive are Keseru in cele 48 de meciuri jucate pentru FCSB.

Gigi Becali: "E posibil sa revina Reghecampf, nu zic nu!"

Laurentiu Reghecampf este sub contract cu Al Wasl in acest moment si Gigi Becali s-a ferit sa ofere mai multe detalii pentru a nu-l deranja pe antrenor.

"E posibil asta, nu zic nu. Dar la ora asta nu e nici macar 1%. Dar poate fi. Eu am discutat cu el asta: 'Cum ai veni tu?'. Dar nu neaparat cu gandul de a-l lua. Si nici nu i-am propus asta.

Eu am vorbit cu el si mi-a zis: 'Patroane, nu are rost sa discutam asta pentru ca am contract.'

Din ipotezele pe care noi le calculam aici, unii vin si fac lucruri faptice. Daca ei oamenii nu ma cunosc de atatia ani. Eu cand spun ceva asa e, adica eu nu mint", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.