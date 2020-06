Un fost mare atacant de la Manchester United a analizat evolutiile jucatorilor romani din campionatul bulgar: "Keseru a inscris atat de mult in Bulgaria"

Lodogorets a castigat al noualea titlu la rand in Bulgaria. Cosmin Moti are in palmares cu echipa bulgara 8 titluri, iar Keseru 5.

Pe langa cei doi, la echipa mai evolueaza si Dragos Grigore. Cei 3 au contribuit decisiv la ultimul succes intern al lui Ludogorets, iar evolutiile lui Keseru nu au trecut neobservate de fostul star din Premier League.

Dimitar Berbatov, fostul atacant de la Manchester United a vorbit despre romanii care evolueaza in campionatul bulgar. Fostul atacant este uimit de cat de multe goluri a marcat Keseru si nu a uitat sa il mentioneze nici pe Moti despre care a declarat ca a fost cel mai bun fundas al echipei ani la rand.

"Moti, Grigore si Keseru sunt jucatori buni pentru Ludogorets. Kesera a inscris atat de mult in Bulgaria incat e de necrezut. Moti a fost unul dintre cei mai buni fundasi ai echipei ani la rand. Imi imaginez ca deja se simt ca acasa in Bulgaria. Au fost transferuri grozave pentru echipa si au contribuit decisiv la meciurile din Champions League si la castigarea atator titluri de campioana", a declarat bulgarul pentru ProSport.

De asemenea, Berbatov a declarat despre Cosmin Moti ca este unul dintre cei mai iubiti si apreciati jucatori de la echipa.

"Moti are si o tribuna denumita in cinstea lui. Este iubit si apreciat la Ludogorets. Daca nu exista interes din partea cluburilor mari, nu au de ce sa plece in alta parte. Romania este practic vizavi, deci e ca si cand sunt acasa", a povestit fostul star de la United.

Berbatov a mai jucat in cariera pentru echipe precum Lerverkusen, Tottenham Hotspur, Manchester United, Fulham si Monaco. In tricoul lui United a reusit sa adune 149 de partide si a inscris 56 de goluri.