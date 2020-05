"Plangeam mereu!" Nimeni nu stia asta! Drama prin care a trecut Claudiu Keseru in cariera sa! Dezvaluirile nestiute ale atacantului roman

Claudiu Keseru a facut un serie de dezvaluiri din momentul in care s-a transferat la Nantes, in 2003.

Atacantul roman al celor de la Ludogorets, Claudiu Keseru (33 de ani), a povestit pentru site-ul oficial al FC Nantes cat de greu i-a fost sa se transfere in Franta la doar 17 ani si prin ce momente grele a trecut cand a ajuns la Nantes.

Keseru a fost transferat de Nantes in 2003 de la Bihor Oradea. La acea vremea, la Nantes juca si Viorel Moldovan, unul dintre cei mai importanti jucatori din campionatul Frantei la acea vreme. Keseru recunoaste ca in momentul in care a ajuns in Franta, i-a fost foarte greu sa se acomodeze si a plans nopti la rand.

"Sa fiu sincer, n-o sa regret nimic din ceea ce as fi putut sa fac in viata mea. Dar, desigur, as fi putut sa dau mai mult in perioada petrecuta la acest club minunat, care este FC Nantes. Pe de alta paret, toate prostiile pe care le-as fi putut face cand eram tanar ar fi putut sa ma ajute sa ma maturizez si sa-mi ating potentialul sportiv cand eram mai tanar.

Daca as avea de ales sa-mi parasesc familia de tanar, as face-o din nou cu ohcii inchisi. Chiar daca am petrecut multe nopti plangand in camera mea din cantonament, timp de doua sau trei luni. Aceste momente sunt unice si m-au ajutat sa-mi construiesc caracterul. Am venit la Nantes ca un copil si am plecat ca un barbat, pregatit sa infrunt viata si responsabilitatile", a spus Claudiu Keseru pentru site-ul oficial al FC Nantes.