Claudiu Keseru, operat in Bulgaria! Ce s-a intamplat cu atacantul roman si cand va reveni el pe gazon

Claudiu Keseru a fost supus unei interventii chirurgicale astazi.

Atacantul roman in varsta de 33 de ani s-a operat la genunchi dupa ce, in ultimele saptamani, a tot acuzat dureri. El avea o problema la menisc, iar acum a fost operat la Sofia, interventia fiind un succes.

Potrivit reprezentantilor clubului Ludogorets Razgrad, Keseru va ramane sa se refaca in Bulgaria. El ar avea nevoie de aproximativ 3 saptamani pentru a fi apt sa reia antrenamentele. Acest lucru inseamna ca el va putea juca de la inceputul sezonului viitor, care in Bulgaria este programat dupa 15 iulie.

Reamintim ca Ludogorets a devenit campioana in Bulgaria pentru al noualea an consecutiv dupa victoria obtinuta in etapa din weekend, scor 2-1, cu Beroe. In acest sezon, Keseru a inscris 18 goluri pentru bulgari, ajungand la un total de 115 reusite in tricoul lui Ludogorets, echipa pentru care va continua sa joace pana in 2022.