Romanii campioni! Keseru, Moti si Grigore au primit trofeul de campioni ai Bulgariei 

Ludogorets isi continua suprematia in Bulgaria cu inca un titlu, al noualea consecutiv.

Echipa romanilor Claudiu Keseru, Dragos Grigore si Cosmin Moti a primit astazi trofeul de campioana Bulgariei, dupa victoria de pe teren propriu cu Levski, 3-0. Cosmin Moti a deschis scorul pentru echipa sa din penalty.

Cu titlul adjudecat la sfarsitul lunii iunie, Moti a ajuns la al optulea titlu cu Ludogorets, in timp ce Keseru, care a inscris de 18 ori in acest sezon a ajuns la al cincilea trofeu, iar Dragos Grigore si-a trecut al doilea titlu in palmares.