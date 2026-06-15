Emma „bully” Răducanu: reacție neașteptată a britanicei, în timpul finalei pierdute la Queen's

Emma Răducanu (23 de ani, 31 WTA) a pierdut în două seturi finala turneului WTA 500 de la Queen's, scor 6-0, 7-6 (6), în favoarea croatei Donna Vekic.

Sportiva din Marea Britanie a început ultimul act al competiției cum nu se putea mai prost, nereușind să treacă pe tabelă până în startul setului secund.

Emma Răducanu, deranjată de pasivitatea antrenorului, în finala de la Queen's

Când a văzut că i se întâmplă același lucru pe care l-a trăit în finala Transylvania Open 2026, unde a fost întrecută la zero, în manșa inaugurală, de Sorana Cîrstea, Emmei Răducanu i-a fost testată serios răbdarea.

În startul setului al doilea, când Donna Vekic se apropia de al șaptelea game consecutiv în meciul disputat pe Arena Andy Murray, Emma Răducanu și-a îndreptat privirea către lojă, unde i-a cerut o reacție antrenorului Andrew Richardson: „Spune ceva! Nu spui nimic,” a fost văzută Emma Răducanu spunându-i tehnicianului pe care l-a reangajat în urmă cu o lună, notează TalkSport.

Momentul a ajutat-o pe Emma Răducanu să se descătușeze, Răducanu revenind de la 0-6, 0-1 și ajungând să o conducă pe Donna Vekic cu 5-2, în setul secund.

Totuși, faza bună a Emmei Răducanu s-a încheiat prea devreme; britanica a cedat patru game-uri la rând, de la 5-2, după care a pierdut, la limită, tiebreak-ul setului secund.