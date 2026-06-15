Emma „bully” Răducanu: reacție neașteptată a britanicei, în timpul finalei pierdute la Queen's

Emma „bully” Răducanu: reacție neașteptată a britanicei, în timpul finalei pierdute la Queen&#039;s Tenis
Alexandru Hațieganu
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Emma Răducanu a pierdut a doua finală de turneu WTA la rând.

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Tenis WTAWTA Queen'sDonna Vekicemma raducanu
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Emma Răducanu (23 de ani, 31 WTA) a pierdut în două seturi finala turneului WTA 500 de la Queen's, scor 6-0, 7-6 (6), în favoarea croatei Donna Vekic.

Sportiva din Marea Britanie a început ultimul act al competiției cum nu se putea mai prost, nereușind să treacă pe tabelă până în startul setului secund.

Emma Răducanu, deranjată de pasivitatea antrenorului, în finala de la Queen's

Când a văzut că i se întâmplă același lucru pe care l-a trăit în finala Transylvania Open 2026, unde a fost întrecută la zero, în manșa inaugurală, de Sorana Cîrstea, Emmei Răducanu i-a fost testată serios răbdarea.

În startul setului al doilea, când Donna Vekic se apropia de al șaptelea game consecutiv în meciul disputat pe Arena Andy Murray, Emma Răducanu și-a îndreptat privirea către lojă, unde i-a cerut o reacție antrenorului Andrew Richardson: „Spune ceva! Nu spui nimic,” a fost văzută Emma Răducanu spunându-i tehnicianului pe care l-a reangajat în urmă cu o lună, notează TalkSport.

Momentul a ajutat-o pe Emma Răducanu să se descătușeze, Răducanu revenind de la 0-6, 0-1 și ajungând să o conducă pe Donna Vekic cu 5-2, în setul secund.

Totuși, faza bună a Emmei Răducanu s-a încheiat prea devreme; britanica a cedat patru game-uri la rând, de la 5-2, după care a pierdut, la limită, tiebreak-ul setului secund.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu finala queens 1
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Emma Răducanu, recunoscătoare londonezilor, în ciuda frustrării trăite

În cadrul ceremoniei de premiere însă Emma Răducanu s-a declarat mulțumită de prestația avută în turneu, care i-a adus a treia calificare a carierei într-o finală, după US Open 2021 și Transylvania Open 2026.

În plus, Răducanu le-a mulțumit londonezilor pentru sprijinul afișat constant, de-a lungul competiției.

„A fost o săptămână incredibilă pentru mine. Am reușit să joc finala în orașul meu. Susținerea primită întreaga săptămână a fost incredibilă, așa că vreau să vă mulțumesc.

Finala a fost un meci dur, Donna a jucat incredibil de bine, de la început până la final. Vă mulțumesc că m-ați ajutat să trec câteva momente dure în această săptămână și să revin în setul doi,” a spus Emma Răducanu, mulțumindu-se cu locul secund.

După cele trei meciuri jucate în două zile, în turneul de la Queen's, Emma Răducanu a decis să nu participe la turneul de la Nottingham, prioritizând refacerea înaintea competiției de la Wimbledon.

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