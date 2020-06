Claudiu Keseru si Dragos Grigore au fost titulari intr-un derby jucat cu spectatori

Claudiu Keseru si Dragos Grigore se alatura listei de fotbalisti romani care au evoluat intru-un meci de fobal oficial dupa pauza cauzata e coronavirus.

Jucatorii romani au fost titulari la Ludogorets, intr-o victorie la limita, cu 1-0, in fata lui Levski Sofia.

Campioana Ludogorets a castigat cu 1-0 gratie golului inscris de Cauly Oliveira-Souza. Keseru a jucat doar 45 de minute, iar Grigore a primit cartonasul galben in minutul 35. Fundasul, Cosmin Moti, a fost doar rezerva.

Sportal.bg informeaza ca la meci au asistat 4500 de oameni care au stat la un loc distanta intre ei.

In Bulagaria fanii nu pot ocupa mai mult de 30 la suta din stadion.

Formatia lui Claudiu Keseru domina campionatul bulgar, reusind sa castige titlul in ultimele 8 sezoane. In prezent ea este lider in campionat cu 58 de puncte, avand cu 9 puncte mai mult decat Lokomotiv Plovdiv, echipa de pe locul secund