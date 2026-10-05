Ciprian Tătărușanu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși portari români din ultimele două decenii. După ce a plecat de la FCSB, acesta a fost legitimat la Fiorentina, Nantes, Lyon, AC Milan și Abha.

Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu

Din perspectiva de fost portar, Ciprian Tătărușanu a putut explica ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu, jucător care a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

Fostul internațional e de părere că Ștefan Târnovanu este o „victimă colaterală a regulii U21”, în condițiile în care Matei Popa a fost forțat să intre. Deși consideră că lui Târnovanu i-a stagnat cariera, Tătărușanu e încrezător că acesta poate reveni la un nivel bun.

”Este clar că i-a stagnat cariera. Nu cred că e normal ca, în calitate de portar, să fii schimbat la orice greșeală și să ți se pună ție totul în cap. El a fost o victimă colaterală a regulii U21. Din câte știu, s-a antrenat bine și sper ca, odată cu venirea noului antrenor, să revină la nivelul pe care l-a arătat.

(n.r. Târnovanu a recunoscut că a apelat la un psiholog) Am avut și eu momente dificile în carieră și nu am apelat la un psiholog. Bine, acum 10 ani nici nu știam că există. Am suferit, bineînțeles, ca orice jucător, dar îți vezi de treabă. Rezultatele o să apară dacă ești constant”, a declarat Tătărușanu, potrivit Digi Sport.