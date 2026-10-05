Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie 

Kane va egala recordul de longevitate al lui Shilton privind numărul de selecţii, iar atacantul lui Bayern Munchen va avea ocazia să doboare acest record în cursul celor două meciuri programate în noiembrie, dacă nu va suferi nicio accidentare.

Ziua de marţi va marca un nou moment special pentru cel mai bun marcator din istoria Angliei, care urmează să bifeze a 125-a selecţie în meciul din Liga Naţiunilor împotriva Cehiei, pe stadionul Wembley.

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, afirmă că nu există un "model" mai potrivit decât Harry Kane pentru a egala recordul de prezenţe la prima reprezentativă a "Three Lions" deţinut de Peter Shilton - şi a dezvăluit că, în copilărie, obişnuia să se arunce prin aer imitându-l pe portar, scrie DPA.

Selecţionerul Angliei, Tuchel, a declarat pentru talkSPORT: "Când eram copil, îl întruchipam pe Peter Shilton în poartă. Nici măcar nu ştiam exact de ce. Aveam o slăbiciune pentru portarii englezi. Nu ştiu de ce, iar prietenii mei nu prea înţelegeau despre ce vorbesc; sper, aşadar, ca generaţiile viitoare din întreaga lume să-l imite pe Harry Kane jucând în curtea casei. Poate chiar şi fără a avea şansa de a-l vedea pe viu - situaţie în care m-am aflat şi eu în tinereţe. Însă, în ziua de azi, acest lucru este mult, mult mai uşor.

Este un model prin modul în care se comportă, prin felul în care conduce echipa şi, desigur, prin prestaţiile sale remarcabile; aşadar, nu există o persoană mai potrivită pentru a bate recordul lui Peter Shilton".

Shilton a bifat ultima sa apariţie pentru Anglia la Cupa Mondială din 1990, după ce debutase cu 20 de ani în urmă.

Kane a debutat împotriva Lituaniei, în martie 2015, marcând atunci primul gol dintr-un bilanţ - în continuă creştere - de 89 de reuşite pentru echipa naţională. "Nu ştiu dacă mai am cuvinte, pentru că am senzaţia că marchează mereu şi joacă fantastic", a spus Tuchel despre atacantul care a înscris de patru ori în această serie de trei meciuri din toamnă.

"Este pe lista scurtă pentru Balonul de Aur, aşa că am vorbit atât de des despre el. Încerc să găsesc cuvinte noi, dar ajung să spun lucruri fără sens. Tot ceea ce face, face la cel mai înalt nivel şi o face în mod constant. Sunt convins că el va fi cel care va conduce echipa pe teren (la antrenament) şi cel care va coordona încălzirea, fără să facă niciun pas în minus sau să se mişte mai lent. Acesta este nivelul pe care îl afişează. Cred că a făcut un meci fantastic

pentru noi, a crescut intensitatea jocului şi efortul depus pe teren. De când a preluat acest rol important la Bayern Munchen, a atins un nou nivel - un nivel de elită, atât pe teren, cât şi în afara lui", scrie Agerpres.