Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie

Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kane poate doborî recordul unei legende a fotbalului englezesc.

TAGS:
Harry KaneAngliaNations LeaguePeter Shilton
Din articol

Harry Kane, omul recordurilor! Candidatul la Balonul de Aur face istorie 

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, afirmă că nu există un "model" mai potrivit decât Harry Kane pentru a egala recordul de prezenţe la prima reprezentativă a "Three Lions" deţinut de Peter Shilton - şi a dezvăluit că, în copilărie, obişnuia să se arunce prin aer imitându-l pe portar, scrie DPA.

Ziua de marţi va marca un nou moment special pentru cel mai bun marcator din istoria Angliei, care urmează să bifeze a 125-a selecţie în meciul din Liga Naţiunilor împotriva Cehiei, pe stadionul Wembley.

Kane va egala recordul de longevitate al lui Shilton privind numărul de selecţii, iar atacantul lui Bayern Munchen va avea ocazia să doboare acest record în cursul celor două meciuri programate în noiembrie, dacă nu va suferi nicio accidentare.


  • Kane bayern imago1082678002h
×
Harry Kane, atacantul lui Bayern Munchen / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Selecţionerul Angliei, Tuchel, a declarat pentru talkSPORT: "Când eram copil, îl întruchipam pe Peter Shilton în poartă. Nici măcar nu ştiam exact de ce. Aveam o slăbiciune pentru portarii englezi. Nu ştiu de ce, iar prietenii mei nu prea înţelegeau despre ce vorbesc; sper, aşadar, ca generaţiile viitoare din întreaga lume să-l imite pe Harry Kane jucând în curtea casei. Poate chiar şi fără a avea şansa de a-l vedea pe viu - situaţie în care m-am aflat şi eu în tinereţe. Însă, în ziua de azi, acest lucru este mult, mult mai uşor.

Este un model prin modul în care se comportă, prin felul în care conduce echipa şi, desigur, prin prestaţiile sale remarcabile; aşadar, nu există o persoană mai potrivită pentru a bate recordul lui Peter Shilton".

Shilton a bifat ultima sa apariţie pentru Anglia la Cupa Mondială din 1990, după ce debutase cu 20 de ani în urmă.

Kane a debutat împotriva Lituaniei, în martie 2015, marcând atunci primul gol dintr-un bilanţ - în continuă creştere - de 89 de reuşite pentru echipa naţională. "Nu ştiu dacă mai am cuvinte, pentru că am senzaţia că marchează mereu şi joacă fantastic", a spus Tuchel despre atacantul care a înscris de patru ori în această serie de trei meciuri din toamnă.

"Este pe lista scurtă pentru Balonul de Aur, aşa că am vorbit atât de des despre el. Încerc să găsesc cuvinte noi, dar ajung să spun lucruri fără sens. Tot ceea ce face, face la cel mai înalt nivel şi o face în mod constant. Sunt convins că el va fi cel care va conduce echipa pe teren (la antrenament) şi cel care va coordona încălzirea, fără să facă niciun pas în minus sau să se mişte mai lent. Acesta este nivelul pe care îl afişează. Cred că a făcut un meci fantastic

pentru noi, a crescut intensitatea jocului şi efortul depus pe teren. De când a preluat acest rol important la Bayern Munchen, a atins un nou nivel - un nivel de elită, atât pe teren, cât şi în afara lui", scrie Agerpres.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
Bolojan: După nominalizarea premierului, discutăm posibilităţile de a nu prelungi blocajul. PNL nu va fi la guvernare cu PSD
ARTICOLE PE SUBIECT
Harry Kane a rupt tăcerea: ”Balonul de Aur? Nu s-a mai întâmplat asta de peste 20 de ani”
Harry Kane a rupt tăcerea: ”Balonul de Aur? Nu s-a mai întâmplat asta de peste 20 de ani”
Ce a declarat Luis de la Fuente după Anglia - Spania 2-3 în Liga Națiunilor, meci în care Harry Kane a ratat un penalty
Ce a declarat Luis de la Fuente după Anglia - Spania 2-3 în Liga Națiunilor, meci în care Harry Kane a ratat un penalty
Harry Kane e noua ”Gheată de Aur”: ”Este o mândrie”
Harry Kane e noua ”Gheată de Aur”: ”Este o mândrie”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”
Dorit de Barcelona, Harry Kane s-a decis și semnează: "Contract pe trei ani"
Dorit de Barcelona, Harry Kane s-a decis și semnează: "Contract pe trei ani"
ULTIMELE STIRI
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Victorie importantă pentru Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara
Victorie importantă pentru Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Echipa de start a României pentru meciul cu Suedia! Gică Hagi, surpriză de proporții

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

Iordănescu, șansă imensă: e dorit la colosul continental, unde actualul antrenor ia 7 milioane de dolari pe an!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

FRF așteaptă decizia lui Hagi, dar i-a ales deja înlocuitorul!

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

BOMBĂ pentru Portugalia! Întoarcerea lui Cristiano Ronaldo în națională

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Radu Drăgușin a pus mâna pe telefon imediat după cartonașul roșu din Polonia - România! „M-a sunat din vestiar în minutul 27”

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Juri Cisotti a dat verdictul după 10 zile sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB



Recomandarile redactiei
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Ciprian Tătărușanu știe cauzele declinului avut de Ștefan Târnovanu: „Victimă colaterală”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Fostul atacant Andy Carroll, noi detalii după ce a dezvăluit că a fost agresat sexual: ”Impact devastator! Pot confirma că el este”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi
Alte subiecte de interes
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Numai Harry Kane să nu fii! Gluma cu Lamine Yamal care a răscolit internetul după finala EURO 2024
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Bate record după record, dar nu câștigă nimic! Câte finale a pierdut Kane și cum se compară cu Higuain, Ballack, Robben
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Luis de la Fuente și secretul succesului Spaniei la EURO 2024: "Altfel nu se putea"
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
Considerat unul dintre pretendenții la postul de selecționer al Angliei, Ange Postecoglou a oferit răspunsul
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
A câștigat turul barajului și are prima șansă să fie adversara României în Nations League
CITESTE SI
Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

stirileprotv Un bărbat a dat 30 de dolari pe un tablou, apoi a descoperit că e o adevărată comoară. L-a vândut cu milioane de dolari

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!