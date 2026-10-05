Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”

Juri Cisotti este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși străini care evoluează în SuperLiga. Deși a ajuns în România după o experiență în Malta, italianul și-a crescut nivelul constant.

Gabi Tamaș îl vrea pe Cisotti la echipa națională

Transferat la FCSB în iarna lui 2025, Cisotti s-a adaptat excelent la formația roș-albastră. Italianul dorește să obțină cetățenia română, astfel că suporterii se întreabă dacă mijlocașul ar putea fi convocat de Gică Hagi pe viitor.

Despre acest subiect a vorbit și Gabi Tamaș, acesta mărturisind că italianul ar putea aduce un plus la echipa națională. Deși Cisotti are 33 de ani, Tamaș e de părere că nu contează vârstă, ci ceea ce un jucător livrează în teren.

„Ar fi un plus pentru echipa națională, a jucat foarte bine la FCSB, a făcut o figură frumoasă. Mie mi-a plăcut foarte mult de el. Acum nu poți să știi dacă are și experiența pentru echipa națională, e alt nivel, altă presiune.

Ne va ajuta, de ce nu? Depinde de mulți factori, de selecționer, de forma lui, de zona în care vrea să-l folosească. Nu e nicio treabă că are 33 de ani, 43, 50, cât timp dă randament și echipa națională câștigă cu el în teren, ce mai contează vârsta? Contează și ce moral are.

Noi la națională am fost criticați și am mers mai departe. Așa e la națională, nu e de critică, e de adevăr. Acum ce să facem? Să nu criticăm dacă echipa nu joacă? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, asta vedem cu toții, asta spunem”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit Prosport.