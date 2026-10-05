Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel”

Juri Cisotti, naturalizat și convocat la echipa națională?! Gabi Tamaș nu a stat pe gânduri: „Alt nivel” Nationala
SPORT.RO
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Gabi Tamaș a vorbit despre o posibilă convocare a lui Juri Cisotti la echipa națională.

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Juri CisottiFCSBGigi BecaliEchipa NationalaGabi Tamas
Din articol

Juri Cisotti este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși străini care evoluează în SuperLiga. Deși a ajuns în România după o experiență în Malta, italianul și-a crescut nivelul constant.

Gabi Tamaș îl vrea pe Cisotti la echipa națională

Transferat la FCSB în iarna lui 2025, Cisotti s-a adaptat excelent la formația roș-albastră. Italianul dorește să obțină cetățenia română, astfel că suporterii se întreabă dacă mijlocașul ar putea fi convocat de Gică Hagi pe viitor.

Despre acest subiect a vorbit și Gabi Tamaș, acesta mărturisind că italianul ar putea aduce un plus la echipa națională. Deși Cisotti are 33 de ani, Tamaș e de părere că nu contează vârstă, ci ceea ce un jucător livrează în teren.

„Ar fi un plus pentru echipa națională, a jucat foarte bine la FCSB, a făcut o figură frumoasă. Mie mi-a plăcut foarte mult de el. Acum nu poți să știi dacă are și experiența pentru echipa națională, e alt nivel, altă presiune.

Ne va ajuta, de ce nu? Depinde de mulți factori, de selecționer, de forma lui, de zona în care vrea să-l folosească. Nu e nicio treabă că are 33 de ani, 43, 50, cât timp dă randament și echipa națională câștigă cu el în teren, ce mai contează vârsta? Contează și ce moral are.

Noi la națională am fost criticați și am mers mai departe. Așa e la națională, nu e de critică, e de adevăr. Acum ce să facem? Să nu criticăm dacă echipa nu joacă? Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, asta vedem cu toții, asta spunem”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit Prosport.

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Cifrele lui Juri Cisotti la FCSB

Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 200.000 de euro pentru transferul italianului. De la acel moment, Juri Cisotti s-a integrat excelent, acesta fiind decisiv atât în SuperLiga, cât și în cupele europene.

În aproape doi ani petrecuți la FCSB, mijlocașul a adunat 87 de meciuri, a marcat 13 goluri și a livrat 16 pase decisive.

  • 700.000 de euro este cota lui Juri Cisotti
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