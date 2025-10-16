Ciprian Marica nu l-a menajat pe fotbalistul Farului! Marea problemă a jucătorului: „Nu e suficient”

Marica a explicat că Farul își dorește să îl readucă în cea mai bună formă a lui, dar constănțenii au nevoie și de implicare din partea atacantului.

Ciprian Marica a vorbit despre situația jucătorului de 24 de ani și nu l-a menajat pe Markovic. Fostul atacant al echipei naționale a pus accent pe atitudinea relaxată a fotbalistului, motiv pentru care a avut un start sub așteptări la echipa lui Gică Hagi.

Jovan Markovic a fost lăsat pe liber de Universitatea Craiova, în urma evoluțiilor inconstante. Jucătorul nu a impresionat la Oțelul, unde a fost împrumutat în stagiunea trecută, iar oltenii au decis să renunțe la serviciile sale.

„În primul rând trebuie să vrea el. Degeaba toţi ceilalţi ne dorim dacă el nu-şi doreşte. Din păcate, sunt jucători care realizează prea târziu că asta e cea mai bună perioadă şi că ar fi putut să dea mult mai mult.

Când te trezeşti târziu şi crezi că ai timp şi că merge şi aşa, la final când tragi linie nu te alegi cu nimic. Te-ai născut talent şi ai murit speranţă. Sper să nu fie cazul lui Markovic, dar nu e suficient să ai un sezon bun, nu e suficient să ai evoluţii bune doar din când în când. E nevoie să ai constanţă, să fii bun la fiecare meci.

Viaţa de fotbalist e scurtă şi trebuie să obţii maxim. Dacă realizezi asta ai şanse bune să faci ceva. Dacă crezi că ai timp, ajungi la o vârstă şi pierzi trenul. El era un jucător care avea potenţial şi calitate. Dacă se mulţumeşte cu puţin, e problema lui. Noi am vrut şi vrem şi să-i dăm o mână de ajutor”, a spus Ciprian Marica, conform Iamsport.ro.

Atacantul de 24 de ani nu are nicio reușită în cele șase meciuri jucate pentru Farul în acest sezon.

500.000 de euro este cota lui Jovan Markovic, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

