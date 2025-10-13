Golul lui Virgil Ghiță din minutul 90+5 a adus un succes uriaș și un salt de șase locuri în clasamentul FIFA, până pe poziția 45.

După meci, fostul internațional Ciprian Marica a analizat prestația „tricolorilor” și a transmis un mesaj dur pentru doi dintre liderii vestiarului: Nicolae Stanciu și Răzvan Marin.

Ciprian Marica vede două nume grele OUT de la națională: „Să își aștepte rândul!”

Fostul atacant e convins că Dragomir și Ianis Hagi au demonstrat că merită să rămână titulari și la următoarele meciuri.

„Ianis Hagi a jucat excelent. Poți să-l mai scoți din echipă? Nici pe Dragomir nu poți să-l mai scoți, la cum a jucat. Avem noi vreun jucător indispensabil? Dacă nu ești Gică Hagi, Maradona, Messi sau Cristiano, asta e! Intri la concurență. Stanciu și Marin sunt oameni de bază, dar acum trebuie să aștepte!”, a spus Marica pentru GSP.ro.

„Tricolorii” sunt pe locul 3 în Grupa H, cu 10 puncte, la 3 în spatele Bosniei și la 6 de liderul Austria. Urmează două meciuri decisive: Bosnia (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă).

