România a deschis scorul în minutul 12, prin Louis Munteanu, care a finalizat după o centrare a lui Olimpiu Moruțan. Moldova a reușit să restabilească egalitatea în minutul 38, prin Daniel Dumbrăvanu, după o fază la care Ionuț Radu a susținut că a fost faultat. Naționala condusă de Mircea Lucescu a revenit în avantaj cu un minut înainte de pauză, când Ianis Hagi a marcat după o pasă perfectă a lui Moruțan.

Ciprian Marica, la pauza meciului România - Moldova: "Moruțan, excelent!"



Remarcații fostului internațional Ciprian Marica după prima repriză au fost Olimpiu Moruțan, autorul celor două pase decisive, și căpitanul Ianis Hagi, marcatorul golului secund.



"A fost o repriză destul de echilibrată. Am reușit să marcăm destul de rapid după o fază fixă. Louis Munteanu a marcat și cred că poate intra cu Austria, chiar dacă poate nu de la început.



Moruțan, excelent! La primul gol dă o contrare bună, iar la al doilea gol accelerează la mijlocul terenului și dă o pasă filtrantă pentru Ianis Hagi, joker jos, singur cu portarul. Ianis Hagi a avut o preluare fantastică cu stângul și o execuție cu dreptul.



România a arătat binișor, nu pot să spun că foarte bine. La golul primit, eu zic că este fault la portar. Nu atinge mingea și îi dă în mâinile lui Radu. Ar fi prins mingea Radu", a spus Marica, la GSP Live.

