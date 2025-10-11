Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal”

Fostul atacant a scos în evidență importanța unei victorii, dar a recunoscut că nu înțelege care este situația lui Răzvan Marin pentru această partidă .

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă și se află la opt puncte de primul loc.

România o va întâlni pe Austria , duminică, de la 21:45, într-un meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

„E un moment în care trebuie să facem orice să câștigăm meciul ăsta. Meciul cu Moldova nu ne-a dat posibilitatea să vedem ce jucători pot fi folosiți ca titulari. Mă așteptam să dăm multe goluri pentru încredere.

Acum lumea e sceptică să mergem la Mondial. Austriecii își bat recordul și au marcat goluri exagerat de multe. Austria are calitate față de noi. E important să nu ne luăm la luptă cu ei.

Sper ca experiența dânsului... trebuie să se vadă mâna lui Mircea Lucescu. Cred că are nevoie să aibă un meci al lui, iar acesta ar fi ideal.

Cum a mai spus, domnul Lucescu a venit să ajute. Nu e bătaie pe postul de selecționer. Și-a pus postul în joc. Lui îi place să controleze, dar pare că nu sunt lucrurile în controlul său. Îmi doresc să termine cu o victorie cu Austria.

Dar trebuie să fim realiști, nu suntem peste ei. Va trebui să ne apărăm bine, să fim uniți. Nu avem altă soluție. România a obținut rezultate cu sudoare.

Văd situația cu Răzvan Marin. Tatăl lui zice că nu s-a antrenat o zi, iar nea Mircea că toată săptămâna. Ce nu e clar? Pare că ceva nu e normal. Mai presus va fi jocul. Cu un rezultat bun se uită și acestea.

Se poate orice. Austria e nuca cea mai tare. Ne așteptăm la un stadion plin și trebuie să-l avem. Publicul contează mult. E un detaliu care va face diferența”, a spus Ciprian Marica, conform digisport.ro.

Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

