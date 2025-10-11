Ciprian Marica a lansat o întrebare înainte de România - Austria: „Pare că ceva nu e normal”

Ciprian Marica a lansat o &icirc;ntrebare &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria: &bdquo;Pare că ceva nu e normal&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Marica a vorbit despre importanța duelului de duminică cu Austria.

TAGS:
Mircea Lucescunationala romanieiCiprian MaricaAustriaCampionatul Mondial
Din articol

România o va întâlni pe Austria, duminică, de la 21:45, într-un meci din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu se află pe locul trei în grupă și se află la opt puncte de primul loc.

Ciprian Marica nu a înțeles care este situația lui Răzvan Marin

Ciprian Marica, fost component important al echipei naționale, a vorbit despre duelul de la București cu Austria.

Fostul atacant a scos în evidență importanța unei victorii, dar a recunoscut că nu înțelege care este situația lui Răzvan Marin pentru această partidă.

„E un moment în care trebuie să facem orice să câștigăm meciul ăsta. Meciul cu Moldova nu ne-a dat posibilitatea să vedem ce jucători pot fi folosiți ca titulari. Mă așteptam să dăm multe goluri pentru încredere.

Acum lumea e sceptică să mergem la Mondial. Austriecii își bat recordul și au marcat goluri exagerat de multe. Austria are calitate față de noi. E important să nu ne luăm la luptă cu ei.

Sper ca experiența dânsului... trebuie să se vadă mâna lui Mircea Lucescu. Cred că are nevoie să aibă un meci al lui, iar acesta ar fi ideal.

Cum a mai spus, domnul Lucescu a venit să ajute. Nu e bătaie pe postul de selecționer. Și-a pus postul în joc. Lui îi place să controleze, dar pare că nu sunt lucrurile în controlul său. Îmi doresc să termine cu o victorie cu Austria.

Dar trebuie să fim realiști, nu suntem peste ei. Va trebui să ne apărăm bine, să fim uniți. Nu avem altă soluție. România a obținut rezultate cu sudoare.

Văd situația cu Răzvan Marin. Tatăl lui zice că nu s-a antrenat o zi, iar nea Mircea că toată săptămâna. Ce nu e clar? Pare că ceva nu e normal. Mai presus va fi jocul. Cu un rezultat bun se uită și acestea.

Se poate orice. Austria e nuca cea mai tare. Ne așteptăm la un stadion plin și trebuie să-l avem. Publicul contează mult. E un detaliu care va face diferența”, a spus Ciprian Marica, conform digisport.ro.

Cu o victorie în fața Austriei, România s-ar putea apropia la trei puncte de Bosnia, formația pe care tricolorii o vor întâlni în noiembrie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani
Un sat din Toscana oferă p&acirc;nă la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani
ARTICOLE PE SUBIECT
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Austria
Gata, stop joc! Mircea Lucescu a decis cine va apăra poarta României în meciul cu Austria
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: &rdquo;Nu pune &icirc;ntrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! &Icirc;nțelegeți asta?&rdquo;
Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?”
Mircea Lucescu o &icirc;nțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: &rdquo;C&acirc;nd jucam eu...&rdquo;
Mircea Lucescu o înțeapă pe Austria după 10-0 cu San Marino: ”Când jucam eu...”
ULTIMELE STIRI
Mesajul federației după ce rom&acirc;nul Lauret Rodriguez a obținut argintul la &rdquo;smuls&rdquo; la Mondialele de la Forde
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. Cu dragoste se vindecă totul
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul"
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu &icirc;naintea meciului cu Austria
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria
Va fi altă m&acirc;ncare de pește! Dănciulescu știe exact ce va fi la Rom&acirc;nia - Austria, &icirc;n preliminariile Cupei Mondiale 2026
"Va fi altă mâncare de pește!" Dănciulescu știe exact ce va fi la România - Austria, în preliminariile Cupei Mondiale 2026
Exclus din primul &rdquo;11&rdquo; &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria
Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nia U21 - Serbia U21 a fost pe VOYO și Pro Arena! Necaz pe final după ce au intrat &rdquo;greii&rdquo; Musi, Cristi Mihai și Burnete

România U21 - Serbia U21 a fost pe VOYO și Pro Arena! Necaz pe final după ce au intrat ”greii” Musi, Cristi Mihai și Burnete

Scandal uriaș după ce Istvan Kovacs a fost delegat la un meci infernal din preliminarii: UEFA șochează cu acest arbitru

Scandal uriaș după ce Istvan Kovacs a fost delegat la un meci infernal din preliminarii: "UEFA șochează cu acest arbitru"

Legendarul Fabio Capello, părere sinceră despre Cristi Chivu! Nu s-a ferit de cuvinte

Legendarul Fabio Capello, părere sinceră despre Cristi Chivu! Nu s-a ferit de cuvinte

Certat de Becali, Tavi Popescu s-a pozat &icirc;n tricoul unei alte echipe! Imaginea postată pe rețelele sociale

Certat de Becali, Tavi Popescu s-a pozat în tricoul unei alte echipe! Imaginea postată pe rețelele sociale

Claudiu Keseru știe cine c&acirc;știgă Superliga: &bdquo;Se vor bate la campionat!&rdquo;

Claudiu Keseru știe cine câștigă Superliga: „Se vor bate la campionat!”

Marele tun pregătit de Liverpool pe piața transferurilor! Cormoranii stau la p&acirc;ndă și vor să &icirc;l aducă gratuit

Marele tun pregătit de Liverpool pe piața transferurilor! "Cormoranii" stau la pândă și vor să îl aducă gratuit



Recomandarile redactiei
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu &icirc;naintea meciului cu Austria
Veste excelentă pentru Mircea Lucescu înaintea meciului cu Austria
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. Cu dragoste se vindecă totul
A marcat la două zile după ce i-a murit tatăl. "Cu dragoste se vindecă totul"
Mesajul federației după ce rom&acirc;nul Lauret Rodriguez a obținut argintul la &rdquo;smuls&rdquo; la Mondialele de la Forde
Mesajul federației după ce românul Lauret Rodriguez a obținut argintul la ”smuls” la Mondialele de la Forde
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu
Inter transferă direct de la Juventus! 20.000.000 de euro pentru fotbalistul dorit de Chivu
Exclus din primul &rdquo;11&rdquo; &icirc;nainte de Rom&acirc;nia - Austria
Exclus din primul ”11” înainte de România - Austria
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FRF a pus deja &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul Rom&acirc;nia - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a Rom&acirc;niei
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: Nu știu de ce are boala asta
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
CITESTE SI
Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat &icirc;n lei. &rdquo;Credem că este timpul&rdquo;

stirileprotv Cea mai mare bancă din Europa recomandă clienților săi achiziția de titluri de stat în lei. ”Credem că este timpul”

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Aeronave NATO, deasupra Rom&acirc;niei. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

stirileprotv Aeronave NATO, deasupra României. Avioane britanice au survolat granița cu Rusia alături de SUA

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

stirileprotv Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!