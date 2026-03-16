Marica a reclamat că golul doi marcat de Claudiu Petrila ar fi trebuit anulat pentru un fault premergător comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi. În plus, acționarul minoritar de la Farul a mai susținut că Matteo Duțu a fost eliminat nedrept în minutul 90+3.

Ciprian Marica, foc și pară după Rapid - Dinamo 3-2

Crescut de Dinamo înainte să devină fotbalist profesionist, Ciprian Marica l-a acuzat pe Istvan Kovacs că împarte punctele după bunul plac. De asemenea, fostul atacant l-a îndemnat public pe Kyros Vassaras, președintele CCA, să nu se mai facă de râs cu explicații de partea arbitrilor.

„Totul se rezumă la deciziile de arbitraj, care sunt clar în favoarea Rapidului. Mă refer atât la cartonașul roșu, cât și la faza de la golul doi. Din păcate, domnul Istvan Kovacs începe să împartă puncte după bunul plac. E a nu știu câta oară. La FC Argeș cu Farul nu vede un fault care ar fi dus la al doilea galben pentru Tudose. Împarte punctele cum vrea. Aseară la fel.

Marica: „Ce dracu, suntem nebuni?!”

Ce să zic? Dacă ăsta e cel mai bun arbitru din România și face greșelile astea, ce pretenții să mai avem de la ceilalți? Și mai trist e că VAR-ul există doar pentru unii. Și mai e ceva. Sper să nu mai vedem cum iese domnul Vassaras să ne explice că arbitrii au dreptate. A mai ieșit de curând cu niște explicații penibile. Sper să nu-l mai văd și acum. Să nu se mai facă de râs.

Eu nu înțeleg cum a putut să trateze fazele atât de diferit. OK, faultul acela la gol e clar. Dar cartonașul roșu la Duțu? Ce, mă, a intenționat să-l lovească?! Îl lovește? E lovitură? Îi alunecă mâna. Împingându-l în umăr, îi alunecă în față. Dar e de roșu? Așa și săritura la cap, când i-a dat galben lui Vulturar, e de roșu. Că tot cu cotul în cap îi dă. Băi, să facem o diferență! Una e să-l lovești și să ai intenție și intensitate, alta e să nu ai intenție. Sunt lucruri diferite. Nu înseamnă că orice lovitură peste față e de cartonaș roșu. Ce dracu, suntem nebuni?!”, a declarat Ciprian Marica, conform gsp.ro.

Rapid - Dinamo 3-2

Rapid a învins-o sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, pe Dinamo, în prima etapă din play-off-ul Superligii. Echipa lui Gâlcă a trecut pe primul loc.

Danny Armstrong a deschis scorul în minutul 9 al meciului, după ce a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Ulterior, Dina Grameni a restabilit egalitatea în minutul 38, chiar înainte de pauză.

În actul secund, Cătălin Cîrjan a dus scorul la 2-1 în minutul 47, iar Rapid a întors, pe urmă, soarta meciului cu două goluri înscrise de Claudiu Petrila (minutul 67) și Cătălin Vulturar (minutul 85).

Rapid a urcat pe primul loc după meci, cu 31 de puncte, în timp ce Dinamo rămâne ultima clasată în play-off-ul Superligii României cu 26 de puncte înregistrate până în clipa de față.