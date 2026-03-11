Elias Charalambous, care a câștigat două titluri la FCSB, s-a despărțit de gruparea roș-albastră după ultimul meci din sezonul regulat al Superligii României, când campioana a pierdut cu ”U” acasă, scor 1-3.

Ciprian Marica e convins de un singur lucru după ce Rădoi a semnat cu FCSB: ”Asta va face”

Ciprian Marica, fost internațional român, e sigur de faptul că Mirel Rădoi își va pune amprenta pe jocul lui FCSB, care trece prin cea mai neagră perioadă din ultimii ani.

E pentru prima dată de când există formatul play-off/play-out în primul eșalon al României când clubul patronat de Gigi Becali ratează încadrarea în primele 6 grupări

”Viața bate filmul... Îl vedem din nou la FCSB, poate pentru două luni, poate pentru un an sau cine știe... Eu sunt convins că Mirel Rădoi are ambiția necesară și își va pune amprenta pe jocul echipei”, a spus Ciprian Marica.

Rădoi debutează împotriva lui Metaloglobus, în prima etapă din play-out

Primul meci al lui Rădoi pe banca lui FCSB este cel de duminică seară, de la ora 20:30, cu Metaloglobus București, care și-a schimbat și ea recent antrenorul. Florin Bratu l-a înlocuit pe Mihai Teja.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro Florin Bratu a fost întrebat dacă e pregătit să-i încurce debutul lui Mirel Rădoi la FCSB.

”(n.r. Îi încurci debutul sau revenirea pe bancă?) Eu îmi doresc foarte mult, pentru că noi vrem să avansăm în clasament. Noi am fost colegi la echipa națională când jucam fotbal, am fost colegi la școala de antrenori, am terminat licența pro împreună”, a spus Bratu.