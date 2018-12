BREAKING NEWS | Adi Popa a prins transferul care ii poate relansa cariera, la 30 de ani

Adi Popa a semnat azi cu Ludogorets!

Adi Popa a semnat astazi cu Ludogorets, echipa la care va juca sub forma de imprumut in urmatoarele 6 luni, urmand ca la finalul sezonului bulgarii sa activeze clauza de transfer definitiv de la Reading.

Mijlocasul de 30 de ani a ajuns in Championship in urma cu doi ani, dar nu a strans prea multe meciuri la Reading. In acest sezon a bifat un singur meci de campionat.

La Ludogorets, Adi Popa va fi coleg cu Moti, Dragos Grigore si Claudiu Keseru.

Pentru Adi Popa, transferul la Ludogorets ar putea reprezenta relansarea carierei si chiar o reapropiere de echipa nationala.

Popa a strans 22 de selectii la echipa nationala, in perioada in care evolua pentru FCSB.

La transferul lui Adi Popa la Ludogorets a contribuit si Claudiu Keseru, care i-a pus o vorba buna fostului sau coleg de la FCSB.