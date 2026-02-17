Ardelenii au un parcurs de senzație pe plan intern cu Daniel Pancu pe banca tehnică. În urma rezultatului de la Sibiu, CFR a urcat pe locul cinci și este pe loc de play-off, cu 44 de puncte.

Neluțu Varga, finanțatorul echipei din Gruia, este impresionat de munca depusă de Daniel Pancu la echipă și este gata să-i ofere un nou contract. De asemenea, omul cu banii de la CFR Cluj e gata să-i asigure toate condițiile pentru a se bate la titlu.

Neluțu Varga e gata să-i ofere un nou contract lui Daniel Pancu

Entuziasmat după ce echipa sa a ajuns în ”TOP 6”, unde are toate șansele să rămână la finalul sezonului regulat, Varga anunță și o campanie impresionantă de transferuri în vară.

„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele.

La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a spus Varga, potrivit GSP.ro.

În următoarea etapă, CFR Cluj va juca pe teren propriu în compania celor de la Petrolul Ploiești, și are șansa de a face un nou pas spre play-off, în contextul în care urmează două meciuri grele în ultimele două runde din sezonul regulat.

Ardelenii se vor deplasa la Constanța pentru meciul cu Farul, iar apoi va urma un duel cu Dinamo pe teren propriu, în ultima etapă.