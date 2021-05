EXCLUSIV | "A fost 1-1 pentru noi!" :) Ce avantaj are CFR Cluj in fata programului infernal din urmatoarele saptamani

CFR Cluj a reusit sa obtina un rezultat de egalitate cu FCSB in prelungiri.

Andrei Burca a inscris golul egalizator in minutul 90+3, partida incheindu-se cu scorul de 1-1.

In aceasta dimineata, Stefan Gadola a vorbit la Pro X despre meciul cu FCSB, dar si despre ultimele 5 etape care au mai ramas de disputat in acest sezon.

Actionarul celor de la CFR Cluj a spus echipa va avea de strabatut toata tara in urmatoarea perioada, dar ca lotul pe care Edi Iordanescu il are la dispozitie este mare, ceea ce ii permite antrenorului sa-i menajeze pe unii jucatori in anumite momente ale partidelor.

"A fost 1-1 pentru noi! Am avut un joc mai confuz, mai putin spectaculos, dar e bine ca s-a terminat asa. Parerea mea este ca si Craiova mai are sanse la titlu. Mai sunt 5 meciuri foarte importante, grele si care sunt programate din 3 in 3 zile sau la 4 zile...

Avem de batut toata tara asta, in lung si in lat, in doua saptamani... Se vede ca parca suntem mai obositi, asa cum s-a vazut si la Craiova. Noi avem un lot bun si mare si asta e foarte bine. Ne zbatem sa aducem si alti jucatori buni", a declarat Stefan Gadola la Ora exacta in sport.

Cu 5 etape inainte de finalul sezonului, CFR Cluj este lider in clasamentul Ligii 1, cu 42 de puncte, cu doua mai mult decat FCSB si cu 5 peste Craiova.