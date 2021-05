"Asta e greseala lui!" Verdictul lui Duckadam dupa gafa lui Vlad din meciul cu CFR Cluj: "Nu ai ce cauta acolo!" 

FCSB a remizat cu CFR Cluj, 1-1.

Ros-albastrii au ajuns la trei meciuri consecutive fara victorie in campionat si se afla pe locul doi in clasament, la doua puncte de liderul CFR Cluj si la trei puncte distanta de Craiova.

Burca a dat lovitura in prelungirile meciului, dupa o gafa a lui Vlad, care a scapat mingea printre degete. Portarul FCSB-ului a ajuns la a doua gafa consecutiva, dupa cea din meciul cu Craiova.

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor a analizat eroarea lui Vlad si a dezvaluit unde a gresit tanarul portar.

"Greseala lui este ca nu a iesit pe centrare, ca portar de echipa nationala trebuie sa iti asumi si sa iesi pe centrare. Atunci cand Burca a dat cu capul, nu ai ce sa ii spui, putea sa dea oriunde.

Vina majora e ca nu a iesit pe centrare, nu are acest curaj. FCSB nu are oameni care sa fie foarte buni la asta. Tu, ca portar nu stai pe linia portii, nu ai ce cauta acolo, stai la un metru, un metru jumate, chiar doi in fata. Pe linia portii esti condamnat.

Am avut un portar care imi placea foarte mult, dar nu mai joaca. L-am avut pe Radu, juca.

In meciul cu Craiova a fost o greseala clara, practic a fost o pasa la portar. Din punctul meu de vedere, are probleme ca isi pierde concentrarea. Mai pare ca are si o aroganta, vrea sa para calm", a spus Helmut Duckadam la Digi Sport.