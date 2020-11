Cine l-a numit Nila pe Mihai Costea! Motivul din spatele poreclei: "Mama ma trimitea pe mine la piata, la cumparaturi, dar eu fiind mai lenes nu ma duceam"

Mihai Costea s-a intors in Liga 1, la Chindia Targoviste.

Atacantul in varsta de 32 de ani a semnat la inceputul lunii octombrie cu echipa lui Emil Sandoi si deja a debutat pentru echipa din Targoviste in Liga 1.

Costea a fost in atentia presei de scandal, dupa ce a avut mai multe relatii cu diverse personalitati din lumea mondena. Fostul jucator din Banie a dezvaluit de unde i se trage porecla Nila.

"De cand eram mic am porecla. Mama ma trimitea pe mine la piata, la cumparaturi, dar eu fiind mai lenes nu ma duceam. Si pleca fratele meu mai mare! Nila e un personaj lenes si asa mi-a spus mama: 'Parca esti Nila, tu nu te duci nicaieri!"…

Apoi, am plecat la Craiova si in vestiar asa m-a strigat fratele meu. De acolo a fost preluata de toti. Dar nu ma deranjeaza, fiecare are cate o porecla, mai rea, mai frumoasa, nu conteaza" a dezvaluit Mihai Costea pentru ProSport.

Mihai Costea a mai evoluat in cariera pentru echipe precum: FC U Craiova, FCSB, FC Voluntari, Ittihad Kalba, Fujairah SC sau Al Arabi.