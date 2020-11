Prima reactie a lui Mihai Costea dupa arestarea lui Adrian Mititelu! "Am trait clipe frumoase impreuna!" Ce a declarat despre transferul sau la FCSB

Adrian Mititelu a fost condamnat la 3 de inchisoare cu executare in dosarul transferului lui Mihai Costea la FCSB.

Costea a declacat ca nu se astepta ca finantatorul de la FC U Craiova 1948 sa ajunga dupa gratii, deoarece el credea ca transferul sau la FCSB a fost perfect legal. De asemenea, actual jucator de la Chindia Targoviste a dezvaluit ca tot ce stie despre mutarea de atunci este suma platita pentru el si ca echipa din Banie pastra o parte din drepturile federative.

"Mititelu a avut o relatie speciala cu mine si fratele meu. Jucatorul nu stie mai multe. Ce sa zic… imi pare rau pentru Adrian Mititelu! Am trait clipe frumoase impreuna si a avut o relatie speciala cu mine si cu fratele meu. Nu stiu exact cum s-a intamplat sa fie condamnat. Imi pare rau si sper sa treaca cu bine pe acest nou necaz.

Nu e placut, iti dai seama… mai ales ca stiu ca fusese achitat in prima instanta. Am mai urmarit si eu prin presa. Eu ca jucator nu cunosc detaliile, iti dai seama.

Stiu ca trebuia sa plec de la Craiova pentru 1,4 milioane de euro, pentru 60% din drepturile federative, dintr-un eventual transfer", a declarat fostul jucator de la FCSB pentru Fanatik.

Mihai Costea a revenit in urma cu cateva zile in Liga 1, la Chindia Targoviste. El a evoluat in ultimii ani, in Emiratele Arabe Unite si e a fost antrenat si de celebrul Diego Maradona.