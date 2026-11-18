Petru Popescu (24 de ani), internațional moldovean de la Petrocub Hîncești, este așteptat miercuri la București pentru a semna cu formația roș-albastră. Transferul se va realiza în schimbul a 250.000 de euro, iar fotbalistul va avea un salariu lunar de 10.000 de euro.

Petru Popescu a practicat atletismul, artele marțiale și fotbalul pe plajă

Povestea lui Popescu este una cât se poate de interesantă. Înainte să ajungă la campioana Moldovei, a trecut prin eșaloanele inferioare și a practicat atletismul, artele marțiale și fotbalul pe plajă. A avut inclusiv o perioadă de doi ani în care a dispărut din fotbal, după o experiență la academia lui Lokomotiv Moscova și opt meciuri din liga a treia rusă.