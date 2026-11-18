Petru Popescu (24 de ani), internațional moldovean de la Petrocub Hîncești, este așteptat miercuri la București pentru a semna cu formația roș-albastră. Transferul se va realiza în schimbul a 250.000 de euro, iar fotbalistul va avea un salariu lunar de 10.000 de euro.
Petru Popescu a practicat atletismul, artele marțiale și fotbalul pe plajă
Povestea lui Popescu este una cât se poate de interesantă. Înainte să ajungă la campioana Moldovei, a trecut prin eșaloanele inferioare și a practicat atletismul, artele marțiale și fotbalul pe plajă. A avut inclusiv o perioadă de doi ani în care a dispărut din fotbal, după o experiență la academia lui Lokomotiv Moscova și opt meciuri din liga a treia rusă.
A ratat transferul în Superliga anul trecut și face bani din vânzarea de mașini
În vara anului trecut, atacantul a fost aproape să ajungă la Unirea Slobozia. Andrei Prepeliță, fostul său antrenor de la Petrocub, a insistat pentru transfer, însă mutarea nu s-a concretizat. Ialomițenii au ales în cele din urmă un alt jucător al formației moldovene, Teodor Lungu. DETALII AICI
Pe lângă fotbal, Popescu se ocupă și de importul și revânzarea de automobile. Are contacte în Germania, iar profitul obținut dintr-o singură tranzacție poate ajunge și la 4.000 de euro.
Mai departe, atacantul a avut un sezon 2025/2026 foarte bun, cu 16 goluri marcate în 36 de partide, dintre care 15 în campionat. În noiembrie 2026, a reușit o „dublă” pentru naționala Republicii Moldova în victoria cu Kazahstan, scor 2-1. Pentru naționala de peste Prut are patru goluri în 13 selecții.