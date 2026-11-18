În primul meci, câștigat la București în fața Poloniei cu 2-1, grație reușitelor semnate de Alexandru Cicâldău și Dennis Man, apărătorul a jucat 81 de minute, fiind înlocuit cu Olimpiu Moruțan. Jurnaliștii iberici au notat că efortul său a fost decisiv în flancul stâng în repriza secundă, însă au amintit și de două momente mai puțin reușite: „Un fault al său a provocat anularea unui gol al lui Florinel Coman și a primit un cartonaș galben în minutul 61” , a transmis sursa citată.

Fundașul dreapta în vârstă de 28 de ani a fost titular în ambele partide disputate de tricolori în această acțiune, adunând 145 de minute pe teren, fără a-și trece în cont vreun gol sau o pasă decisivă. Publicația spaniolă FutbolFantasy notează că fundașul „și-a încheiat activitatea internațională cu o gafă defensivă care îi umbrește bilanțul” .

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Eroarea din meciul cu Bosnia a atras critici în Spania

Spaniolii notează că fundașul român a ieșit „mult mai compromis” după înfrângerea cu Bosnia-Herțegovina (1-2), în care a evoluat timp de 64 de minute. Rațiu a greșit la faza din minutul 44, la golul marcat de Benjamin Tahirovic, atunci când a așezat mingea pentru adversar. „A greșit o respingere în interiorul careului după o centrare deviată de Radu Drăgușin. Benjamin Tahirovic a profitat de mingea primită cadou pentru a restabili egalitatea”, au scris spaniolii.

„Rațiu a avut parte de continuitate la națională, dar a comis o greșeală care a schimbat rezultatul final și a alimentat îndoieli asupra calităților sale defensive”, a mai notat publicația citată.

Românul se întoarce acum la echipa de club și ar putea intra pe teren chiar la duelul pe care Rayo Vallecano îl dispută sâmbătă împotriva Valenciei. Totuși, rămâne de văzut dacă Rațiu va fi apt din punct de vedere fizic să evolueze, date fiind meciurile dificile pe care le-a avut de disputat la națională.