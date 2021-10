Trupa lui Mircea Rednic este în revenire de formă, însă are nevoie de un plus de forță ofensivă. În acest sens, Mircea Rednic s-a orientat spre transferul lui Nikolaos Kainourgios, fotbalist ce nu are un trecut foarte promițător, anunță GSP.

Cine e atacantul pe care încearcă să îl transfere Dinamo. A marcat doar 7 goluri în toată cariera

În vârstă de 23 de ani, acesta a marcat doar șapte goluri în cele 65 de meciuri jucate în toată cariera sa. El a evoluat pentru AE Sparti, PAS Giannina și Zulte Waregem.

Acesta a fost urmărit de Mircea Rednic în perioada în care evolua pentru Zulte, în prima ligă din Belgia. A marcat de două ori în Belgia, în 18 partide.

”Un atacant a și fost joi la Săftica, cu soția, s-a uitat, un olandez, a făcut vizita medicală și probabil luni-marți va semna. Mulți jucători sunt întorși de soții. Dacă orașul, țara, nu le place, nu îî lasă nici pe jucători.

Un fundaș lateral, a găsit Mircea Rednic, poate juca și fundaș central, și în fața apărării. A jucat Sorescu destul de bine, dar el poate să joace și mai în față. E golgheter i e greu de egalat, are șase goluri.

Nu e român, tot străin. E foarte greu să găsești jucătoria cum pentru că trebuie să cauți jucători care au rămas luberi înainte de șase septembrie. Situația lui Dinamo e așa cum e, nu avem bază de pregătire proprie, arena centrală, ați văzut cum se prezintă”, a spus Mureșan, la Ora Exactă în Sport.