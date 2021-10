Ultimele detalii despre transferurile de la Dinamo

Gruparea din Ștefan cel Mare a reușit să obțină un punct din duelul cu Rapid, iar acum caută soluții pentru întărirea lotului. Formația antrenată de Mircea Rednic are nevoie de un atacat și un fundaș, iar țintele au fost alese, anunță Iuliu Mureșan.

”Un atacant a și fost joi la Săftica, cu soția, s-a uitat, un olandez, a făcut vizita medicală și probabil luni-marți va semna. Mulți jucători sunt întorși de soții. Dacă orașul, țara, nu le place, nu îî lasă nici pe jucători.

Un fundaș lateral, a găsit Mircea Rednic, poate juca și fundaș central, și în fața apărării. A jucat Sorescu destul de bine, dar el poate să joace și mai în față. E golgheter i e greu de egalat, are șase goluri.

Nu e român, tot străin. E foarte greu să găsești jucătoria cum pentru că trebuie să cauți jucători care au rămas luberi înainte de șase septembrie. Situația lui Dinamo e așa cum e, nu avem bază de pregătire proprie, arena centrală, ați văzut cum se prezintă”, a spus Mureșan, la Ora Exactă în Sport.

Gabriel Torje: ”Am făcut greșeli, chiar și eu”

Gabriel Torje a comentat egalul cu Rapid, scor 1-1, fiind dezamăgit că Rapid nu a reușit să păstreze cele trei puncte.

"În a doua repriză, am cedat puțin teren după gol, a fost greu să rezistăm, am făcut greșeli, chiar și eu la ultima fază! Puteam să dau minge lungă, chiar am vorbit cu Rednic după meci, mi-a explicat ce trebuia să fac. A fost o decizie de moment, îmi pare rău pentru că am muncit mult.

Din nou o execuție de generic ne face să nu plecăm fericiți acasă. Nu contează că am marcat, preferam să fie un autogol și să batem. Am văzut ce s-a întâmplat cu Răuță, avea pulsul foarte ridicat, dar este bine acum, îl așteptăm la antrenamente, este un jucător exponențial pentru echipa noastră.

Nu contează cine e căpitan, dacă port sau nu banderola. Trebuie să încercăm să salvăm acest club, să adunăm puncte și să nu avem emoții pe finalul campionatului. Sunt restricții, jucăm derby cu 4 mii de fani pentru că nu avem un stadion mare, dar fanii ne-au susținut din primul până în ultimul minut", a declarat Gabi Torje după meci.