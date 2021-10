Astfel, Mircea Rednic a obținut al doilea punct de la venirea pe banca echipei din ”groapă”. Chiar și așa, războiul dintre el și Florin Prunea rămâne unul deschis, cei doi oferindu-și contre de fiecare dată când au ocazia.

Totul a pornit după ce Florin Prunea a acuzat-o pe Luana Rednic, fiica lui Mircea Rednic, că aceasta încasează comisioane uriașe în urma transferurilor efectuate de echipele pe care Rednic le-a antrenat.

”Noi suntem proști? Nu am nevoie de banii lui!”. Continuă disputa dintre Mircea Rednic și Florin Prunea

Rednic a spus că, dacă Prunea îî va oferi dovezi în acest sens, îi va înapoia mai de 10 ori mai mult decât ar fi încasat fata lui. Florin Prunea a reacționat, în această dimineață.

”Acest lucru trebuie să i-l spuneți lui Rednic, eu nu l-am atacat niciodată! A făcut o obsesie pentru mine, eu doar i-am răspuns. Eu cu colegii mei, nu prea vorbesc prin intermediul presei, dar dacă sare calul, n-am avut ce să fac, a trebuit să-i răspund. Îmi pare rău, dar a trebuit să-l pun la punct. Suntem în instanță. El m-a dat în judecată, eu am câștigat, acum e apelul. Cred că decizia va rămâne aceeași, ceea ce am spus, am probat.

Am momente când mai exagerez și eu, dar nu am făcut decât să-i răspund. Nu eu sunt cel care a aruncat piatra. Dacă el e obișnuit ca alții să-i accepte tâmpeniile, că văd că mai nou se ia de toată lumea, de foști antrenori... Cred că are lucruri mai importante de făcut la Dinamo decât să se ia de Prunea, de Bonetti...

Nu am băgat-o (n.r.- în discuție pe Luana, fiica lui Mircea Rednic) noi, e de notorietate. Au vorbit părinții jucătorilor, a apărut în presă, o spun documentele. Nu e nicio problemă că e agent de jucători, poate e unul bun, nu știu, eu nu o cunosc pe fata domnului Rednic, dar trebuie să-ți asumi când faci niște lucruri. E o contradicție, tu antrenor, iar o rudă să facă transferuri, doar jucătorii ei. Cred că nicăieri în lumea asta nu există așa ceva.

Nu am nevoie de banii lui Rednic. Noi nu știm cum se lucrează în România? Noi nu știm că se dau salarii în avans și banii se duc la impresari? Noi suntem proști? Mai vorbim și noi între noi, știm ce se întâmplă, nu suntem veniți cu pluta”, a declarat Florin Prunea, la DigiSport.