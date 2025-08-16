Cine arbitrează Rapid - FCSB

Cine arbitrează Rapid - FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - FCSB e duminică de la 21:30 Arena Națională, în etapa a șasea din Superliga.

TAGS:
RapidFCSBarbitruIstvan Kovacs
Din articol
  • Istvan Kovacs va arbitra confruntarea FC Rapid – FCSB / Brigăzile de la cele trei meciuri de duminică

Cine arbitrează Rapid - FCSB

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida FC Rapid – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi şi Ioan Alexandru Corb. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Iulian Dima, iar Iulian Călin va fi arbitru de rezervă. Ca observator de arbitri a fost delegat Sorin Boca.

Brigăzile de la primele două partide de duminică:

Csikszereda – Universitatea Craiova, ora 16.15

Arbitri: Vlad Baban – Sebastian Eugen Gheorghe, Ovidiu Artene – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Claudiu Marcu

Observator: Eduard Dumitrescu

CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18.30

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Radu Petrescu, Cosmin Bojan

Observator: Octavian Şovre

Articol recomandat de stirileprotv.ro
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
REZUMAT. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la &icirc;nt&acirc;lnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniel Oprița, fără menajamente după Dinamo - Steaua: &rdquo;Slab, foarte slab!&rdquo;
Daniel Oprița, fără menajamente după Dinamo - Steaua: ”Slab, foarte slab!”
Wolves - Manchester City 0-4 | &rdquo;Cetățenii&rdquo; au făcut instrucție pe Molineux. Victorie clară pentru trupa lui Guardiola
Wolves - Manchester City 0-4 | ”Cetățenii” au făcut instrucție pe Molineux. Victorie clară pentru trupa lui Guardiola
Avertisment pentru FCSB: Aberdeen, pe cale să facă cel mai scump transfer din istoria clubului!
Avertisment pentru FCSB: Aberdeen, pe cale să facă cel mai scump transfer din istoria clubului!
Dinamo - Steaua, &icirc;n Liga 2: c&acirc;t s-a terminat meciul de pe &rdquo;Arcul de Triumf&rdquo;, cu opt &rdquo;galbene&rdquo; și o eliminare
Dinamo - Steaua, în Liga 2: cât s-a terminat meciul de pe ”Arcul de Triumf”, cu opt ”galbene” și o eliminare
&bdquo;Bestia&ldquo; Haaland, &icirc;n istorie: englezii fac o plecăciune &icirc;n fața starului de la City
„Bestia“ Haaland, în istorie: englezii fac o plecăciune în fața starului de la City
Cum s-a terminat CSM București - Corona Brașov, finala Cupei Corona la handbal feminin
Cum s-a terminat CSM București - Corona Brașov, finala Cupei Corona la handbal feminin
ULTIMELE STIRI
&bdquo;Taifunul&ldquo; Barcelona: catalanii, fără milă &icirc;ntr-un meci exploziv, &icirc;n La Liga
„Taifunul“ Barcelona: catalanii, fără milă într-un meci exploziv, în La Liga
Petrolul - Hermannstadt 1-0: deschidere de scor, la Ploiești
Petrolul - Hermannstadt 1-0: deschidere de scor, la Ploiești
Sorana, &icirc;nc&acirc;ntătoare: C&icirc;rstea, pe val, e la o victorie de un rezultat mare. Suma c&acirc;știgată
Sorana, încântătoare: Cîrstea, pe val, e la o victorie de un rezultat mare. Suma câștigată
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu
Ungurii, obraznici: naționala Rom&acirc;niei de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: Și-a dat acordul!

Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!"

Nicolae Stanciu, GOL de pus &icirc;n ramă &icirc;n Coppa Italia! Rom&acirc;nul a marcat formidabil &icirc;n Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu &icirc;n tribună

Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa

Transfer de impact &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: M&acirc;ine face vizita medicală și semnează!

Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: &bdquo;Asta e situația, iar el știe părerea mea&ldquo;

Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“

CITESTE SI
Nicio &icirc;nțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, &rdquo;o națiune frățească&rdquo;. Trump: &rdquo;A fost foarte profund&rdquo;

stirileprotv Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!